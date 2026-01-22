ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～いちよし、SMSなどがランクイン

2026年1月22日 14:30

記事提供元：フィスコ

*14:30JST 出来高変化率ランキング（13時台）～いちよし、SMSなどがランクイン
いちよし＜8642＞がランクイン（13時32分時点）。急伸。昼休みの時間帯に、26年3月期第3四半期決算速報値を発表している。累計の営業利益は36.70億円（前年同期比80.25増）の見込み。ファンドラップや投資信託の残高が順調に積み上がり、ストック型ビジネスモデルへの転換が一段と進み、いわゆる安定収益である受益証券のその他の受入手数料が増加した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月22日　13:22　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4464＞ ソフト99　　　　 347500 　54991.2　 351.4% 0.0276%
＜4584＞ キッズバイオ　　　　19601100 　239098.62　 326.91% 0.1572%
＜180A＞ GX超長米　　　　　1246470 　92338.131　 250.01% 0.005%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　13359800 　212617.96　 244.15% 0.0902%
＜7940＞ ウェーブロック　　　261100 　39876.82　 235.88% 0.0213%
＜168A＞ イタミアート　　　　954000 　200560.32　 234.34% 0.0451%
＜7602＞ レダックス　　　　　635300 　15986.74　 229.57% 0.0797%
＜2175＞ SMS　　　　　　　1625200 　446943.08　 192.37% 0.1737%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　560500 　225046.76　 173.79% 0.1047%
＜6338＞ タカトリ　　　　　　143800 　56467.62　 135.89% 0.121%
＜6963＞ ローム　　　　　　　7637900 　6604172.5　 126.88% 0.0735%
＜2281＞ プリマハム　　　　　333600 　290318.72　 117.67% -0.0243%
＜2038＞ ドバイブル　　　　　307307 　228477.15　 113.97% 0.0396%
＜2323＞ fonfun　　　　83300 　36856.64　 112.47% 0.05%
＜5332＞ TOTO　　　　　　2441200 　4020213.86　 107.96% 0.0865%
＜1369＞ One225　　　　15100 　297591.098　 107.83% 0.0215%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　963640 　83877.178　 102.8% 0.0689%
＜7520＞ エコス　　　　　　　68700 　77180.5　 101.25% 0.0081%
＜8624＞ いちよし　　　　　　328100 　151191.76　 100.67% 0.1%
<6731> ピクセラ　　　　　　7268100 　160388.18　 98.79% 0.04%
<6961> エンプラス　　　　　205600 　718470.6　 94.84% 0.0573%
<1948> 弘電社　　　　　　　198200 　475706.6　 91.93% 0.0138%
<200A> NF日経半　　　　　502129 　717458.206　 89.13% 0.0555%
<7779> サイバダイン　　　　9023000 　966536.3　 88.82% 0.1475%
<2243> GX半導　　　　　　432726 　488693.854　 87.61% 0.0324%
<5132> pluszero　　119800 　142263.54　 85% -0.0377%
<4626> 太陽HD　　　　　　484300 　1044059.96　 84.36% 0.0616%
<6890> フェローテック　　　1176100 　3038645　 82.26% 0.1003%
<2760> 東エレデバ　　　　　261100 　436919.2　 81.89% 0.0561%
<6276> シリウスV　　　　　259600 　39587.38　 80.72% -0.1038%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

