*14:30JST 出来高変化率ランキング（13時台）～いちよし、SMSなどがランクイン

いちよし＜8642＞がランクイン（13時32分時点）。急伸。昼休みの時間帯に、26年3月期第3四半期決算速報値を発表している。累計の営業利益は36.70億円（前年同期比80.25増）の見込み。ファンドラップや投資信託の残高が順調に積み上がり、ストック型ビジネスモデルへの転換が一段と進み、いわゆる安定収益である受益証券のその他の受入手数料が増加した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月22日 13:22 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4464＞ ソフト99 347500 54991.2 351.4% 0.0276%

＜4584＞ キッズバイオ 19601100 239098.62 326.91% 0.1572%

＜180A＞ GX超長米 1246470 92338.131 250.01% 0.005%

＜5216＞ 倉元 13359800 212617.96 244.15% 0.0902%

＜7940＞ ウェーブロック 261100 39876.82 235.88% 0.0213%

＜168A＞ イタミアート 954000 200560.32 234.34% 0.0451%

＜7602＞ レダックス 635300 15986.74 229.57% 0.0797%

＜2175＞ SMS 1625200 446943.08 192.37% 0.1737%

＜6862＞ ミナトHD 560500 225046.76 173.79% 0.1047%

＜6338＞ タカトリ 143800 56467.62 135.89% 0.121%

＜6963＞ ローム 7637900 6604172.5 126.88% 0.0735%

＜2281＞ プリマハム 333600 290318.72 117.67% -0.0243%

＜2038＞ ドバイブル 307307 228477.15 113.97% 0.0396%

＜2323＞ fonfun 83300 36856.64 112.47% 0.05%

＜5332＞ TOTO 2441200 4020213.86 107.96% 0.0865%

＜1369＞ One225 15100 297591.098 107.83% 0.0215%

＜213A＞ 上日経半 963640 83877.178 102.8% 0.0689%

＜7520＞ エコス 68700 77180.5 101.25% 0.0081%

＜8624＞ いちよし 328100 151191.76 100.67% 0.1%

<6731> ピクセラ 7268100 160388.18 98.79% 0.04%

<6961> エンプラス 205600 718470.6 94.84% 0.0573%

<1948> 弘電社 198200 475706.6 91.93% 0.0138%

<200A> NF日経半 502129 717458.206 89.13% 0.0555%

<7779> サイバダイン 9023000 966536.3 88.82% 0.1475%

<2243> GX半導 432726 488693.854 87.61% 0.0324%

<5132> pluszero 119800 142263.54 85% -0.0377%

<4626> 太陽HD 484300 1044059.96 84.36% 0.0616%

<6890> フェローテック 1176100 3038645 82.26% 0.1003%

<2760> 東エレデバ 261100 436919.2 81.89% 0.0561%

<6276> シリウスV 259600 39587.38 80.72% -0.1038%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》