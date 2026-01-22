*11:14JST CRGホールディングス--- AI活用推進ロードマップを策定

CRGホールディングス＜7041＞は21日、昨今のAI技術の進展を踏まえ、社内業務におけるAI活用を段階的かつ現実的に推進するための「AI活用推進ロードマップ（2026年1月～9月）」を策定した。短期的な成果創出と同時に、持続可能な企業価値の向上を図る。

近年、AI技術は急速に進化し、業務効率化や品質向上において大きな可能性を秘めている。同社ではこれらの技術を最大限に活用するため、段階的な導入計画を策定した。

第1Q（2026年1月～3月）は、AI活用に向けた基礎的な理解と環境整備を進め、業務適用に向けた準備を行う。

第2Q（2026年4月～6月）は、特定業務においてAIエージェントの試験導入を行い、実務での有効性を検証する。

第3Q（2026年7月～9月）は、検証結果を踏まえ、AIエージェント活用の定着を図り、将来的な展開に向けた準備を進める。

このロードマップの最終段階では、AI活用が単なる試行から定着へと進み、業務改善の具体的な成果が確認できる状態を目指す。また、社内における持続的なAI推進体制を確立し、次年度以降の拡張に向けた準備を整える。《NH》