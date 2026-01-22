関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比395円高の53225円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.29換算）で、三菱UFJG＜8035＞、ソフトバンクG＜9432＞、三井住友FG＜8058＞、住友商事＜7974＞などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比395円高の53225円。
米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は588.64ドル高の49077.23ドル、ナスダックは270.50ポイント高の23224.82で取引を終了した。トランプ大統領が世界経済フォーラム(WEF)年次総会での演説で、グリーンランド取得で武力行使を除外すると発言し、寄り付き後、上昇。大統領のタカ派的態度の軟化で安心感から終日買戻しが継続した。終盤にかけ、トランプ大統領がソーシャルメディア投稿で、グリーンランド取得を巡り将来のディ―ルに向けた骨組みで北大西洋条約機構（NATO）と合意に達し、対欧州の追加関税計画を撤回する方針を示したため、買い戻しに一段と拍車がかかり上げ幅を拡大し、終了。
21日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円75銭から158円53銭まで上昇し、158円32銭で引けた。トランプ米大統領が世界経済フォーラム(WEF)年次総会での演説で、欧州や日本、韓国がパートナーと再表明したほか、グリーンランド取得においても武力行使を除外し鎮静化に努めたのち、北大西洋条約機構（NATO）とグリーンランドを巡る将来のディ―ルの枠組みで合意、対欧関税計画を撤回したと発表し、米資産売りが後退。ドルの買戻し、リスク選好の動きが加速した。日本債券相場の鎮静化もリスク選好の動きを支援した。ユーロ・ドルは1.1743ドルへ上昇後、1.1677ドルまで反落し、1.1687ドルで引けた。
NY原油先物3月限は強含み（NYMEX原油3月限終値：60.62 ↑0.26）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.26ドル（＋0.43％）の60.62ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（21日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5802 (SMTOY) ディスコ 40.80 64582 6012 10.2
6
6988 (NDEKY) アイシン精機 19.20 3039 150.5 5.2
1
4901 (FUJIY) ENEOS 16.25 1286 55 4.4
7
9432 (NTTYY) ソフトバンクG 12.69 4017 142 3.6
6
5401 (NPSCY) リクルートHD 11.00 8706 253 2.9
9
「ADR下落率上位5銘柄」（21日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7733 (OLYMY) 伊藤忠商事 13.06 1034 -1015.5 -49.5
5
6098 (RCRUY) 日本郵政 10.75 1702 -114.5 -6.3
0
6506 (YASKY) パナソニック 13.94 2207 -60 -2.6
5
9735 (SOMLY) セコム 9.16 5800 -72 -1.2
3
9983 (FRCOY) ファーストリテ 39.33 62255 -755 -1.2
0
■そのたADR（21日）
7203 (TM.N) SUBARU 10.90 -0.28 3451 -
3
8306 (MUFG.N) 大和証券G本社 9.62 -0.26 1523 3
3
8035 (TOELY) 三菱UFJFG 18.26 -0.64 2890 58.
5
6758 (SONY.N) デンソー 13.99 -0.31 2214 11.
5
9432 (NTTYY) ソフトバンクG 12.69 0.14 4017 14
2
8058 (MTSUY) 三井住友FG 20.80 -0.51 5487 9
2
6501 (HTHIY) 富士通 27.89 -0.78 4415 3
3
9983 (FRCOY) ファーストリテ 39.33 -0.11 62255 -75
5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 12.02 -0.53 3805 -4
6
4063 (SHECY) 花王 7.78 0.01 6157 -2
8
8001 (ITOCY) 三菱商事 25.80 0.05 4084 3
8
8316 (SMFG.N) SOMPOHD 17.58 -0.37 5565 3
4
8031 (MITSY) イオン 14.76 1.47 2336 -
6
6098 (RCRUY) 日本郵政 10.75 0.00 1702 -114.
5
4568 (DSNKY) オリエンランド 17.72 -0.06 2805
2
9433 (KDDIY) KDDI 16.92 0.27 2678 -2
2
7974 (NTDOY) 住友商事 39.86 0.14 6309 5
8
8766 (TKOMY) JR東海 13.40 0.14 4242 2
5
7267 (HMC.N) パンパシHD 12.04 0.82 953 -0.
7
2914 (JAPAY) ネクソン 27.04 0.52 4280 2
9
6902 (DNZOY) 日東電工 23.02 -0.73 3644 3
4
4519 (CHGCY) テルモ 13.64 -0.19 2159 7.
5
4661 (OLCLY) 楽天 6.06 -0.14 959 13.
8
8411 (MFG.N) 日本取引所G 11.13 -0.05 1762 4.
5
6367 (DKILY) 日本電産 3.60 0.24 2279 -1
7
4502 (TAK.N) 塩野義製薬 9.18 0.21 2906 4.
5
7741 (HOCPY) 三井物産 651.79 0.52 5159 6
9
6503 (MIELY) ルネサス 7.68 0.36 2431 2
5
6981 (MRAAY) トヨタ自動車 227.74 -3.68 3605 5
3
7751 (CAJPY) 東京エレク 132.32 -1.20 41890 68
0
6273 (SMCAY) 日立製作所 33.45 0.65 5295 11
4
7182 (JPPTY) 本田技研工業 31.19 0.34 1646 38.
5
6146 (DSCSY) 小松製作所 35.47 -0.33 5615 8
2
3382 (SVNDY) 信越化学工業 17.52 -0.39 5546 5
7
8053 (SSUMY) 三井住友トラHD 6.36 -0.15 5034 7
5
6702 (FJTSY) TDK 12.68 -0.44 2007 2
9
6201 (TYIDY) ダイキン工業 12.49 -99.11 19770 12
0
5108 (BRDCY) 住友電気工業 42.82 0.06 6778 8
8
6178 (JPPHY) クボタ 75.75 -3.15 2398 2
0
8002 (MARUY) ユニ・チャーム 3.01 0.11 953 8.
4
6723 (RNECY) アドバンテスト 140.00 -3.50 22161 39
1
6954 (FANUY) ゆうちょ銀行 15.76 -0.24 2494 1
6
8725 (MSADY) 住友不動産 13.00 0.00 4116 1
2
8801 (MTSFY) 日本郵船 6.45 -0.02 5102 2
4
6301 (KMTUY) 三菱電機 63.10 -0.84 4994 4
1
4901 (FUJIY) ENEOS 16.25 0.00 1286 5
5
6594 (NJDCY) ソニー 23.68 -0.39 3748 4
7
6857 (ATEYY) 京セラ 14.56 -0.02 2305 20.
5
4543 (TRUMY) 大塚HD 28.45 0.13 9007 4
9
8591 (IX.N) MS&ADインシHD 25.18 -0.29 3986 3
1
（時価総額上位50位、1ドル158.29円換算）《AN》
