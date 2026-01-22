*08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株へ資金シフト～

22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



22日の日本株市場は買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まる相場展開になりそうだ。21日の米国市場は、NYダウが588ドル高、ナスダックは270ポイント高だった。トランプ米大統領が世界経済フォーラム(WEF)年次総会での演説で、グリーンランドを巡り武力行使を除外すると発言したほか、欧州への追加関税計画を撤回する方針を示すなど、タカ派的態度の軟化で買い戻しの動きが強まった。シカゴ日経225先物は大阪比395円高の53225円。円相場は1ドル＝158円30銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まろう。日経225先物はナイトセッションで一時52430円まで売られる場面もみられたが、米国市場の上昇を受けて上へのバイアスが強まり、53510円まで買われる場面もみられた。前日には51850円と節目の52000円を割り込む場面もあったことから、調整一巡感からの買い戻しの動きが意識されやすいだろう。



米国ではエヌビディアやマイクロン・テクノロジー、アームホールディングスなど半導体関連株の上昇が目立っており、アドバンテスト＜6857＞や東京エレクトロン＜8035＞など指数寄与度の大きい値がさハイテク株への支援材料になるとみられ、日経平均株価をけん引することが期待される。また、足もとで弱い値動きが続いていたアームホールディングスが大きく反発したことで、ソフトバンクG＜9984＞の支援材料になるだろう。



主力ハイテク株への物色が強まるようだと、リバウンド基調を強めている中小型株から主力株に資金シフトが意識されやすいだろう。もっとも、高市政権への期待から防衛や宇宙など政策テーマに関連する企業への押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。そのほか、米国では決算発表が本格化しており、ネットフリックスが弱い動きをみせている。大型テック株の決算は東京市場へも影響を与えると考えられる。

ディスコ＜6146＞はこれまで未開示であった通期業績予想を開示した。売上高は前期

比6.5％増の4190億円、営業利益を同3.2％増の1721億円とした。営業利益はコンセ

ンサス（1750億円程度）には届かず。

■前場の注目材料

・NYダウは上昇（49077.23、+588.64）

・ナスダック総合指数は上昇（23224.82、+27.50）

・SOX指数は上昇（8042.07、+247.88）

・シカゴ日経225先物は上昇（53225、+395）

・為替相場は円安・ドル高（158.20-30）

・米原油先物相場は上昇（60.62、+0.26）

・米長期金利は低下

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請



・東京電力HD＜9501＞柏崎刈羽原発を再稼働、震災以降14年ぶり

・東和薬品＜4553＞大塚製薬と協業、特許満了や長期必須薬を安定供給

・大阪ガス＜9532＞アンモニア専焼で金属熱処理、豊田織機と、成功

・ダイキン＜6367＞結露トラブルに対応、4月に新業務用空調

・ホンダ＜7267＞米GMとの燃料電池合弁解消、年内に生産終了

・スマートドライブ＜5137＞車関連産業のDX加速、グループ化で成長

・日本ガイシ＜5333＞社長・小林茂氏、半導体関連、国内も増強

・中央発條＜5992＞インド社に技術供与、日系車向け量産後押し

・三菱自＜7211＞ベトナム販売7%増、MPVなど好調

・中北製作所＜6496＞液化水素バルブ型式認証、年内取得目指す

・IHI＜7013＞CO2・水素でSAF合成、試験装置で成功

・ウシオ電機＜6925＞岩崎電気にUV-LED関連売却

・GSユアサ＜6674＞特殊電池生産を集約、新工場検討

・ソフトバンク＜9434＞基地局に自家発電、太陽光など3割賄う

・東京ガス＜9531＞低圧の仮想発電所に参入、家庭用蓄電池を活用

・日本化薬＜4272＞JEPLANと、脱色容易な染料を基準化、繊維製品の再生を加速

・モスフードサービス<8153>ドライブスルーにAI、音声注文、店員が補助

・住友林業<1911>社長・光吉敏郎氏、豪で木造戸建・集合加速

・ライオン<4912>豪社を買収、スキンケアなど製販



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：50 12月貿易統計（予想：＋3650億円、11月：＋3223億円）

＜海外＞

・09：30 豪・12月失業率（予想：4.4％、11月：4.3％）《YY》