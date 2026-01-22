ニフティライフスタイル子会社、AI検索最適化「AIO」コンサル開始

■生成AI時代の検索対応へ、GiRAFFEが新たなデジタル支援

ニフティライフスタイル<4262>(東証グロース)は1月21日、連結子会社のGiRAFFE&Co.が生成AI時代の検索環境に対応した新サービス「AIO(AI検索最適化)コンサルティング」の提供を開始すると発表した。テクニカルSEOで培った知見を生かし、AI検索結果における企業情報の適切な表示と意思決定支援を目的とする。

背景には、生成AIの普及に伴い、検索行動が従来の検索エンジンからAIチャットツールへ多様化している点がある。AIOはSEOと断絶した概念ではなく、その延長線上に位置付けられるとされる。同社は大規模サイトのリニューアルやテクニカルSEO支援で実績を重ねており、検索アルゴリズムへの深い理解をAI検索領域に応用する。

サービスでは、AIが参照しやすい構造化データの最適化や、信頼性の高い情報源として評価されるための技術的サイト改修を支援する。独自のアルゴリズム解析に基づく提案に加え、従来のSEOやDFO施策と組み合わせ、オーガニック集客とAI検索流入の双方を強化する。今後はグループ全体でAIを活用した「相談」領域のサービスを拡充し、より質の高い意思決定環境の構築を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

