*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 note、豆蔵、GRCSなど

銘柄名<コード>21日終値⇒前日比

フジタコーポ＜3370＞ 390 +46

株主優待制度を拡充。

いすゞ＜7202＞ 2561 -44

国内証券が投資判断引き下げ。

アライドアーキ＜6081＞ 345 +80

Web3技術の事業加速でイオレ会長の吉田氏ら4人を招聘。

note＜5243＞ 3110 +337

好材料相次ぎ投資資金流入。

豆蔵＜202A＞ 4095 +575

非公開化目指すとの一部報道に「現時点で決定した事実ない」とコメント。

GRCS＜9250＞ 1605 +300

引き続きフィックスターズとの資本業務提携など手掛かり。

ミツバ＜7280＞ 1617 -137

レアアース不使用のモーター開発を材料視続く。

ローツェ＜6323＞ 3558 +389

半導体関連は全般、次第に買いが優勢となり。

キオクシアHD＜285A＞ 16500 +1295

米サンディスクの大幅上昇に連れ高する展開へ。

古河電気工業＜5801＞ 12075 +875

11月高値更新で需給改善期待も。

扶桑化学工業＜4368＞ 7370 +550

メリルリンチ日本証券が投資判断格上げ観測。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 6627 +504

半導体関連が総じて強い動きとなっており。

ユニチカ＜3103＞ 364 +17

値頃感強く短期資金の押し目買いも。

フジクラ＜5803＞ 17930 +1050

AI関連の中心銘柄として見直しの動き。

イビデン＜4062＞ 8317 +385

米インテルの株価上昇も刺激となる。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 25760 +790

半導体製造装置の中堅処で強い動き目立つ。

荏原製作所＜6361＞ 5052 +298

半導体製造装置関連の一角として買いが向かう。

住友金属鉱山＜5713＞ 8380 +298

初の4700ドル台乗せなど金相場の上昇が手掛かりに。

リガク＜268A＞ 1280 +69

半導体関連株が堅調な流れに乗る。

アステリア＜3853＞ 1192 -140

20日の株価急伸の反動で利食い優勢。

Link-U グループ<4446> 1163 -123

上値の重さを意識して処分売り優勢。

東洋エンジニアリング<6330> 5190 -440

株価調整進む中で処分売りが優勢。

第一稀元素化学工業<4082> 3100 -340

過熱警戒感強く手仕舞い売りが優勢。

ベイカレント<6532> 6246 -444

下値支持線割り込んで処分売りが優勢に。

東邦亜鉛<5707> 1732 -130

天井到達感からの見切り売りが優勢で。

霞ヶ関キャピタル<3498> 8020 -490

リバウンドにも一巡感で戻り売り優勢。《CS》