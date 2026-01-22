*01:17JST 【市場反応】米10月建設支出/12月中古住宅販売成約指数、ドル売りは一服

米商務省が発表した10月建設支出は前月比＋0.5％と、9月の－0.6％からプラスに改善し、予想＋0.1％も上回り、6月来で最大の伸びとなった。

全米不動産業者協会（NAR）が発表した米12月中古住宅販売成約指数は前月比―9.3％と、11月＋3.3％からマイナスに落ち込んだ。予想も下回り、下落率はパンデミックによる経済封鎖された2020年4月来で最大となった。中古住宅販売の低迷が示唆された。

米国資産売りは一服。10年債利回りは4.3％まで上昇後、4.27％まで低下した。ドル・円は157円80銭から158円31銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1743ドルの高値から1.1704ドルまで反落した。ポンド・ドルは1.3459ドルへ上昇後、1.3426ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・10月建設支出：前月比＋0.5％（予想：＋0.1％、9月―0.6％）

・米・12月中古住宅販売成約指数：前月比―9.3％（予想：－0.3％、11月：＋3.3％）《KY》