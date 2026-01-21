*18:48JST 21日の中国本土市場概況：上海総合は小反発、ハイテクの上昇が指数をサポート

21日の中国本土市場は小反発。主要指標の上海総合指数が前日比3.29ポイント（0.08％）高の4116.94ポイントで引けた。

景気敏感株への選好が一部に広がった。半導体などハイテク株や非鉄金属関連など景気循環株が買われ、相場の支えとなった。ただ、指数の上げ幅は限定的。金融株の軟調が指数の重荷となった。銀行セクターの業績懸念や融資動向への慎重姿勢が投資家心理を圧迫したほか、米欧の関係悪化が貿易戦争に発展すると懸念されている。指数は狭い値幅での推移となり、需給はなお慎重なまま推移している。

セクター別では、ハイテクが上げ主導。曙光信息産業（603019/SH）が6.9％高、江蘇長電科技（600584/SH）が6.3％高、北京兆易創新科技（603986/SH）が5.4％高で引けた。

また、金鉱株も買われた。金相場が最高値を更新していることがサポート材料。赤峰黄金（600988/SH）が9.8％高、中金黄金（600489/SH）が8.5％高、山東黄金（600547/SH）が8.2％高となった。

半面、銀行銘柄が売られた。中国農業銀行（601288/SH）が2.9％安、中国工商銀行（601398/SH）が2.5％安、中国郵政儲蓄銀行（601658/SH）が2.1％安で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.57ポイント（0.60％）高の261.81ポイント、深センB株指数が5.15ポイント（0.41％）安の1251.60ポイントで終了した。