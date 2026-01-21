関連記事
東証グロ－ス指数は大幅続落、懸念材料多く戻りの鈍い展開
東証グロース市場指数 941.28 -15.93／出来高 3億1802万株／売買代金 1712億円東証グロース市場250指数 720.80 -12.92／出来高 1億7976万株／売買代金 1328億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値下がり銘柄数は455、値上がり銘柄数は119、変わらずは33。
前日20日の米株式市場でダウ平均は大幅続落。トランプ大統領がグリーンランドを巡り追加関税を課す可能性を警告するなど欧州との関係悪化が警戒されたほか、世界的な長期金利上昇が株価の重しとなった。
今日のグロ－ス市場は売り優勢で戻りも鈍い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.87％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が大幅安となったことが東京市場の株価の重しとなった。また、米欧対立の激化や国内外の長期金利上昇など懸念材料が多く、投資家心理を慎重にさせた。一方、昨日の東証グロース市場指数が1.6％下落したことから、今日の新興市場は下値では押し目買いの動きも見られ、朝方の売り一巡後にやや下げ渋る場面があったが、戻りは鈍かった。
個別では、暗号資産イーサリアムを追加取得したと発表したが利益確定売りが先行したTORICO＜7138＞、RFIDリーダーがトヨタの完成車物流システムに継続採用されたと発表し前日人気化した反動安となったアスタリスク＜6522＞、前日までの連騰で利益確定売りがかさんだ中村超硬＜6166＞、19日高値でひとまず達成感が意識されたオンコリス＜4588＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、リンカーズ＜5131＞、VALUENEX＜4422＞などが顔を出した。
一方、ARDS（急性呼吸窮迫症候群）治療薬のグローバル第3相試験の治験計画届出書を提出したと発表したヘリオス＜4593＞、非公開化目指すとの一部報道に「現時点で決定した事実ない」とのコメントを発表した豆蔵＜202A＞、Web3技術の事業加速でイオレ会長の吉田氏ら4人を招聘したと発表したアライドアーキ＜6081＞、フィックスターズとの資本業務提携などが引き続き手掛かりとなったGRCS＜9250＞が上げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、トラースOP＜6696＞、note＜5243＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6081|アライドアーキ | 345| 80| 30.19|
2| 9250|ＧＲＣＳ | 1605| 300| 22.99|
3| 6696|トラースＯＰ | 380| 68| 21.79|
4| 202A|豆蔵 | 4095| 575| 16.34|
5| 5243|ｎｏｔｅ | 3110| 337| 12.15|
6| 4593|ヘリオス | 367| 36| 10.88|
7| 4881|ファンペップ | 96| 8| 9.09|
8| 3917|アイリッジ | 538| 32| 6.32|
9| 5599|Ｓ＆Ｊ | 2378| 132| 5.88|
10| 157A|Ｇモンスター | 1266| 68| 5.68|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6166|中村超硬 | 639| -150| -19.01|
2| 5131|リンカーズ | 164| -24| -12.77|
3| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 1119| -123| -9.90|
4| 4894|クオリプス | 7320| -730| -9.07|
5| 462A|ファンディーノ | 928| -89| -8.75|
6| 141A|トライアル | 3045| -250| -7.59|
7| 4588|オンコリス | 1907| -147| -7.16|
8| 6085|アキテクツＳＪ | 382| -28| -6.83|
9| 9235|売れるネット広告 | 656| -46| -6.55|
10| 4572|カルナバイオ | 443| -31| -6.54|《SK》
