*16:00JST 1月21日本国債市場：債券先物は131円33銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円15銭 高値131円43銭 安値131円01銭 引け131円33銭

2年 1.213％

5年 1.666％

10年 2.270％

20年 3.329％



21日の債券先物3月限は131円15銭で取引を開始し、131円33銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.58％、10年債は4.27％、30年債は4.27％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.86％、英国債は4.46％、オーストラリア10年債は4.78％、NZ10年債は4.55％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・12月消費者物価指数（予想：前年比＋3.3％、11月：＋3.2％）

・17：00 南アフリカ・12月消費者物価指数（予想：前年比＋3.6％、11月：＋3.5％）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》