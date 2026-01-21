*13:05JST 株式会社Gunosy：2026年5月期第2四半期決算説明会文字起こし（5）

Gunosy＜6047＞

まずは、コアキャッシュ領域の売上についてです。

左側のグラフは売上の推移を示しており、第2四半期までの累計売上高は28億600万円となっております。期初計画に対する進捗率は46.8％であり、事業環境の下振れの影響により若干の遅れが生じております。

主な要因は右下のハイライトに示した通りで、当該セグメントに含まれるアプリメディア市場全体のDAU下振れの影響を受け、主力サービスである「グノシー」および協業事業である「au サービス Today」の売上がやや減少傾向にあります。

一方で、ゲームエイトのメディア事業については、国内・海外ともに安定した成長を維持しており、ポートフォリオ全体の売上を下支えしております。

次に、利益面、すなわちEBITDAの推移をご覧ください。

このセグメントは減価償却費が少ないため、ほぼ営業利益に相当します。第2四半期における累計EBITDAは5億8300万円となり、進捗率は40％です。売上同様、事業環境のダウンサイドの影響を受け、計画に対して遅れが生じております。

この状況に対応するため、グノシー事業では、厳格なコストコントロールを継続するとともに、AI活用やDX推進による事業体制の強化を進めてまいります。ゲームエイト事業についても、国内メディアの安定運営に加え、成長余地の大きい海外メディアへの投資・DX化を強化していく方針です。

足元では進捗に忍耐が必要な局面もありますが、これらの施策を着実に実行することで、利益創出力をさらに高め、2027年に向けた回復力を確実に示してまいります。

次に、キャッシュ・フロー積み上げ型のM&A領域についてご説明いたします。

基本方針は前回から変更はなく、当社はホームランを狙いに行く過度なリスクテイクは行わず、安定的なキャッシュ・フローが見込める領域で、当社のバリューチェーンを強化できる案件に注力してまいります。

こちらには、M&A実行にあたってのガイドラインを示しております。手元の余剰資金である30億円の範囲内で投資を行い、案件の収益性については、2年後のROICがWACCを上回ることを目安としております。このように、財務健全性を維持しつつ、規律ある投資を通じて着実な成長を目指してまいります。

