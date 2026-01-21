ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は5日続落、ファーストリテが1銘柄で約77円分押し下げ

2026年1月21日 12:46



21日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり39銘柄、値下がり184銘柄、変わらず2銘柄となった。
21日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり39銘柄、値下がり184銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続落。297.67円安の52693.43円（出来高概算11億3569万株）で前場の取引を終えている。

前日20日の米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は870.74ドル安の48488.59ドル、ナスダックは561.07ポイント安の22954.32で取引を終了した。トランプ大統領がグリーンランドを巡り追加関税を課す可能性を警告するなど欧州との関係悪化が警戒されたほか、世界的な長期金利上昇を警戒し、寄り付き後、大幅安。終日戻りなく続落した。終盤にかけ、下げ幅を一段と拡大した。

米株市場を横目に、21日の日経平均は763.02円安の52228.08円と5日続落して取引を開始した。その後はじりじりと下げ幅を縮小する動きを見せたが、プラス圏に浮上できずに前場の取引を終了した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅安となったことが東京市場の株価の重しとなった。また、国内や米国の長期金利が上昇していることが投資家心理を慎重にさせた。さらに、今後、国内外で25年10-12月期決算発表が本格化することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、荏原製作所＜6361＞、ニトリHD＜9843＞、住友鉱＜5713＞、中外薬＜4519＞、住友電＜5802＞、IHI＜7013＞、古河電＜5801＞、大塚HD＜4578＞、DOWA＜5714＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、KDDI＜9433＞、ベイカレント＜6532＞、テルモ＜4543＞、日東電＜6988＞、任天堂<7974>、コナミG<9766>、東京海上<8766>、京セラ<6971>、TDK<6762>、味の素<2802>、富士フイルム<4901>、良品計画<7453>などの銘柄が下落。

業種別では、サービス業、証券・商品先物取引業、保険業などが下落した一方で、非鉄金属、石油・石炭製品、鉱業などが上昇した。

値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約77円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、KDDI＜9433＞、ベイカレント＜6532＞、テルモ＜4543＞、日東電＜6988＞、ソニーG<6758>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約62円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、荏原製＜6361＞、レーザーテック＜6920＞、ニトリHD＜9843＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　52693.43(-297.67)

値上がり銘柄数 39(寄与度+200.81)
値下がり銘柄数 184(寄与度-498.48)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 21720　 235　 62.84
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3900　 49　 39.31
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17685　 805　 26.91
＜4062＞　イビデン　　　　　　　8266　 334　 22.33
＜6361＞　荏原製作所　　　　　　4930　 176　 5.88
＜6920＞　レーザーテック　　　 36460　 430　 5.75
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　2731.5　 63.5　 5.31
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　8365　 283　 4.73
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8279　 36　 3.61
<8035>　東エレク　　　　　　 41110　 30　 3.01
＜5801＞　古河電気工業　　　　 12060　 860　 2.87
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6683　 86　 2.87
＜7013＞　IHI　　　　　　　　3717　 98　 2.29
＜5714＞　DOWA　　　　　　　9178　 251　 1.68
<4506>　住友ファーマ　　　　　2300　 44.5　 1.49
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 8988　 34　 1.14
<7012>　川崎重工業　　　　　 14475　 300　 1.00
<1803>　清水建設　　　　　　2807.5　 27.5　 0.92
<6723>　ルネサス　　　　　　2382.5　 26.5　 0.89
<6702>　富士通　　　　　　　　4408　 22　 0.74


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 62050　 -960　-77.01
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8442　 -331　-33.19
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2658　 -42　-16.85
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6244　 -446　-14.91
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2101　 -53　-14.17
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3576　 -68　-11.36
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3685　 -51　 -8.52
<6367>　ダイキン工業　　　　 19480　 -240　 -8.02
<7974>　任天堂　　　　　　　 10230　 -215　 -7.19
<9766>　コナミG　　　　　　　21245　 -215　 -7.19
<6971>　京セラ　　　　　　　　2270　 -25.5　 -6.82
<2802>　味の素　　　　　　　　3622　 -100　 -6.69
<4901>　富士フイルム　　　　　3248　 -66　 -6.62
<8766>　東京海上HD　　　　　 5854　 -130　 -6.52
<7453>　良品計画　　　　　　　3136　 -94　 -6.28
<6762>　TDK　　　　　　　　1968　 -12.5　 -6.27
<6902>　デンソー　　　　　　2178.5　 -45.5　 -6.08
<6954>　ファナック　　　　　　6506　 -36　 -6.02
<7733>　オリンパス　　　　　　1872　 -43.5　 -5.82
<3382>　7＆iHD　　　　　　 2288.5　 -56.5　 -5.67《CS》

