*11:02JST リアルゲイト---ホテル事業を本格展開。渋谷区・港区の4拠点で約50室を順次開業予定

リアルゲイト＜5532＞は20日、2025年10月に始動したホテルプロジェクトを本格展開すると発表した。

第一弾として、渋谷区幡ヶ谷にて「SHIFT HOTEL Shibuya Hatagaya」を開業した。今後は、神南（渋谷区）、東麻布・田町（港区）の4拠点において、2027年1月までに約50室のホテルを順次開業する計画である。

この取り組みに伴い、同社はホテル運営のDX化に強みを持つSQUEEZEと、本プロジェクトを共同推進するための包括的な業務提携契約を締結した。同社の不動産再生ノウハウと、SQUEEZEが提供するテクノロジーを駆使した効率的な宿泊運営基盤を融合させ、企画段階から開発・運営・収益最大化までを一気通貫で実現する新たな都市型ホテルモデルの展開を図る。

今後は、ホテル・シェアオフィス・ショップなど複数用途を組み合わせた「ハイブリッド型再生モデル」を推進し、築古ストックの用途を都市ニーズに応じて再編集することで、収益構造の多層化と場としての価値の最大化を目指す。両社は「既存ストックを未来の都市資源へ」という共通理念のもと、持続可能な不動産モデルの創出に取り組む。《NH》