*09:03JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比665円安の52135円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル158.19円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車＜7203＞、三菱商事＜8058＞などが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比665円安の52135円。

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は870.74ドル安の48488.59ドル、ナスダックは561.07ポイント安の22954.32で取引を終了した。トランプ大統領がグリーンランドを巡り追加関税を課する可能性を警告するなど欧州との関係悪化が警戒されたほか、世界的な長期金利上昇を警戒し、寄り付き後、大幅安。終日戻りなく続落した。終盤にかけ、下げ幅を一段と拡大し終了。

20日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円48銭へ下落後、158円21銭まで上昇し、158円16銭で引けた。米トランプ大統領がグリーンランド完全取得を巡り、欧州に対し追加関税を課すと警告、欧米関税戦争などが警戒され米資産市場トリプル安、リスク回避の円買いが優勢となった。その後、日本国債相場の下落に連動し米国債相場も下落。長期金利上昇に伴うドル買いが下支えとなった。ユーロ・ドルは1.1768ドルへ上昇後、1.1715ドルまで反落し、1.1725ドルで引けた。

NY原油先物3月限は続伸（NYMEX原油3月限終値：60.36 ↑1.02）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.02ドル（＋1.72％）の60.36ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（20日）コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）5020 (JXHLY) ENEOS 16.25 1285 75.5 6.247259 (ASEKY) アイシン精機 19.20 3037 127 4.369107 (KAIKY) 川崎汽船 14.44 2284 55.5 2.494502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.15 5110 48 0.954568 (DSNKY) 第一三共 20.53 3248 28 0.87

「ADR下落率上位5銘柄」（20日）コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1701 -170 -9.096594 (NJDCY) 日本電産 3.59 2272 -93 -3.937201 (NSANY) 日産自動車 5.01 396 -13.5 -3.306146 (DSCSY) ディスコ 36.80 58214 -1786 -2.98

■そのたADR（20日）

7203 (TM.N) トヨタ自動車 220.47 -10.95 3488 -538306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.28 -0.62 2892 -428035 (TOELY) 東京エレク 126.76 -6.76 40104 -9766758 (SONY.N) ソニー 23.72 -0.35 3752 169432 (NTTYY) NTT 25.21 0.34 160 -0.28058 (MTSUY) 三菱商事 25.56 -0.19 4043 -476501 (HTHIY) 日立製作所 32.21 -0.59 5095 -1029983 (FRCOY) ファーストリテ 39.33 -0.11 62216 -7949984 (SFTBY) ソフトバンクG 12.02 -0.53 3803 -484063 (SHECY) 信越化学工業 17.29 -0.62 5470 -758001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.91 -0.40 1021 -1057.58316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.90 -0.41 5510 -848031 (MITSY) 三井物産 637.67 -13.60 5044 -716098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 -1.00 8700 -734568 (DSNKY) 第一三共 20.53 -0.39 3248 289433 (KDDIY) KDDI 16.92 0.27 2677 -237974 (NTDOY) 任天堂 16.34 -0.27 10339 -1068766 (TKOMY) 東京海上HD 37.55 -0.58 5940 -447267 (HMC.N) 本田技研工業 30.31 -0.54 1598 -242914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.26 -0.02 5777 -446902 (DNZOY) デンソー 13.81 -0.49 2185 -394519 (CHGCY) 中外製薬 25.80 -0.12 8163 -804661 (OLCLY) オリエンランド 17.83 0.05 2821 -20.58411 (MFG.N) みずほFG 8.51 -0.08 6727 -996367 (DKILY) ダイキン工業 12.26 -0.31 19394 -3264502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.15 -0.01 5110 487741 (HOCPY) HOYA 155.94 -3.84 24668 -3926503 (MIELY) 三菱電機 61.64 -2.30 4875 -966981 (MRAAY) 村田製作所 10.24 -0.46 3240 -667751 (CAJPY) キヤノン 29.33 -0.56 4640 -366273 (SMCAY) SMC 20.28 -0.69 64162 -6387182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 15.76 -0.24 2492 -446146 (DSCSY) ディスコ 36.80 -1.20 58214 -17863382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.67 0.82 2321 -248053 (SSUMY) 住友商事 38.99 -0.73 6168 -886702 (FJTSY) 富士通 27.30 -1.37 4319 -676201 (TYIDY) 豊田自動織機 121.20 9.60 19173 -2025108 (BRDCY) ブリヂストン 10.91 -0.24 3452 -376178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1701 -1708002 (MARUY) 丸紅 318.62 -8.81 5040 -796723 (RNECY) ルネサス 7.26 -0.06 2297 -596954 (FANUY) ファナック 20.34 -0.64 6435 -1078725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.19 -0.28 3985 -718801 (MTSFY) 三井不動産 34.00 -1.30 1793 -22.56301 (KMTUY) 小松製作所 35.23 -0.57 5573 -384901 (FUJIY) 富士フイルム 10.29 -0.48 3256 -586594 (NJDCY) 日本電産 3.59 0.23 2272 -936857 (ATEYY) アドバンテスト 132.00 -11.50 20881 -6044543 (TRUMY) テルモ 13.41 -0.42 2121 -338591 (IX.N) オリックス 30.33 -0.37 4798 -42 （時価総額上位50位、1ドル158.19円換算）《AN》