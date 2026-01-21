ライオン、豪ビューティケア企業PNBを完全子会社化、シナジー創出へ

■「Vision2030」下でビューティケア海外展開を加速

ライオン<4912>(東証プライム)は1月20日、オーストラリアでビューティケア製品の製造・販売を手掛けるPNB Consolidated Pty Ltdの全株式を取得し、同日付で100%子会社化したと発表した。ナチュラルビューティケア事業の強化と海外展開の加速を目的とする。

同社グループは中期経営計画「Vision2030 2nd STAGE」に基づき、収益力の強靭化に向けた事業ポートフォリオの見直しを進めている。最重点事業であるオーラルヘルスケアの成長加速と並行し、チャレンジ事業と位置付けるビューティケア分野では、成長余地の大きい海外市場での事業機会を探索してきた。PNB社はナチュラルビューティケアブランド「Sukin」を主力に、オーストラリア国内に加え、アジアや欧米など20以上の国・地域で事業を展開し、高い収益性を有する。

「Sukin」は自然由来成分を使用した独自のブランド世界観で高い認知と信頼を獲得し、スキンケアを中心にヘアケア、ボディケアまで幅広い製品群を展開している。ライオンは今後、PNB社の事業基盤と自社がアジアで培ったビューティケア事業の知見を融合させ、アジアおよびオーストラリア市場でのシナジー創出と海外事業の拡大を図る。取得価額は非公表とし、業績への影響は2026年12月期において限定的となる見通しだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

