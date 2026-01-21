富士製薬工業、ウステキヌマブBS皮下注90mgの製造販売承認を取得

■45mg製剤に続き倍量規格を追加、1回投与での治療が可能に

富士製薬工業<4554>(東証プライム)は1月20日、ウステキヌマブ(遺伝子組換え)製剤のバイオ後続品(バイオシミラー)について、新規規格となる「ウステキヌマブBS皮下注90mgシリンジ『F』」の製造販売承認を取得したと発表した。今回の承認は、既に上市している45mg製剤とは有効成分含有量が異なる新規格に関するものだ。

同剤は、2024年5月に発売した「ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ『F』」の倍量となる90mgを含有する。従来は45mg製剤のみが提供されていたが、新規格の追加により、90mg投与が必要な患者では1回の注射で治療が可能となり、患者の負担軽減や医療現場の効率化につながる。国内先行バイオ医薬品には存在しない規格である点も特徴だ。

同社は、2024年11月に公表した中期経営計画でバイオシミラー事業を成長戦略の柱の一つに位置付けている。今回の承認は、2018年11月に条件合意したアイスランドのAlvotechとのバイオシミラーパイプラインの一環であり、今後もラインナップ拡充を通じて、日本市場に高品質なバイオシミラーを提供し、医療現場や医療経済への貢献を強化する方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

