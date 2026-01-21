*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 戸田工業、チタン工業、インタートレードなど

銘柄名<コード20日終値⇒前日比

東洋エンジニアリング＜6330＞ 5630 -1000

過熱感映した利食い売り優勢の流れが続く。

ユニチカ＜3103＞ 347 -33

東洋エンジなどレアアース関連の一角が軟調で。

東邦亜鉛＜5707＞ 1862 -163

目先の天井到達感なども広がる流れか。

SBI新生銀行＜8303＞ 1943 -138

SMBC日興証券では中立でカバレッジを開始。

富士電機＜6504＞ 11570 -930

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。

三井金属＜5706＞ 22040 -880

金属株の一角にも利食い売りが優勢となり。

三菱瓦斯化学＜4182＞ 3148 -181

UBS証券では投資判断を格下げ。

ネットプロHD＜7383＞ 529 -20

グロース市場も20日は大幅反落となり。

古野電気＜6814＞ 7740 -500

レアアース関連の一角軟化の流れに追随も。

TOWA＜6315＞ 2965 -155

半導体関連株は全般さえない動きとなり。

住友ファーマ＜4506＞ 2255.5 -132.5

抗がん剤の当面の単独開発方針をマイナス視続く。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3445 -185

半導体関連株安で戻り売りが優勢に。

明電舎＜6508＞ 5970 -290

ゴールドマン・サックス証券では売り推奨に格下げ。

岩谷産業＜8088＞ 1835 -109

ジェフリーズ証券では投資判断を格下げ。

レゾナック＜4004＞ 7933 -212

足元で上昇ピッチ速まったが半導体関連軟化に押される。

リクルートHD＜6098＞ 8773 -590

米長期金利上昇がグロース株には逆風。

タツモ＜6266＞ 2589 -84

19日に10月高値更新で達成感も優勢。

GSユアサ＜6674＞ 3730 -184

次回日経平均入れ替えにおける削除候補銘柄の一角でもあり。

日鉄鉱業＜1515＞ 3070 -100

20日は資源関連の一角にも利食い売りが優勢。

三井海洋開発＜6269＞ 13795 -550

東洋エンジなどの株価下落に連れ安へ。

東レ<3402> 1122.5 -30.5

樹脂製品に異物混入などと一部で伝わる。

有機合成薬品工業<4531> 534 +80

日中対立激化の中で抗菌薬に関心が向かう状況となっており。

戸田工業<4100> 1704 +300

レアアース不使用の磁石材料などに関心向かい。

岡本硝子<7746> 1170 +70

レアアース関連として人気化が続く形にも。

インタートレード<3747> 854 +127

アステリアの急伸が刺激にも。

チタン工業<4098> 1130 +150

資源関連の一角として短期資金向かう。

トレードワークス<3997> 546 +80

ステーブルコイン関連株の上昇が刺激にも。

日本精密<7771> 310 -80

仕手化で急伸の反動安。

アサカ理研<5724> 4140-680

短期的な過熱感拭えず利食い売り優勢。

阿波製紙<3896> 456 -45

19日も上ヒゲ残して伸び悩み。

アスタリスク<6522> 440 +41

RFIDリーダーがトヨタの完成車物流システムに継続採用。

ブロードエンター<4415> 1159 +92

25年12月期業績見込みを上方修正。

ispace<9348> 555 -49

JAXA公募の宇宙戦略基金（第2期）「月極域における高精度着陸技術」に

採択で19日買われる。20日は売り優勢。

ブライトパス<4594> 72 -3

iPS-NKT細胞療法の第1相臨床試験の研究論文が

米学術誌「Nature Communications」に掲載。上値は限定的。

ポストプライム<198A> 303 -47

19日ストップ高の反動安。

テラドローン<278A> 2636 -17

「クマよけスプレー搭載ドローン」の提供・運用支援を開始。上値は重い。

窪田製薬HD<4596> 59 -8

19日大幅高の反動安。

note<5243> 2773 +39

吉本興業noteで「原作開発オーディション」開催を発表し19日買われる。

20日も買い優勢。

アミタHD<2195> 416 -52

19日に高値圏で長い陰線となり手仕舞い売り誘う。

Defコン<4833> 102 +3

デジタル資産トレジャリー戦略を本格的に再始動。《CS》