前日に動いた銘柄 part2 戸田工業、チタン工業、インタートレードなど
銘柄名<コード20日終値⇒前日比
東洋エンジニアリング＜6330＞ 5630 -1000
過熱感映した利食い売り優勢の流れが続く。
ユニチカ＜3103＞ 347 -33
東洋エンジなどレアアース関連の一角が軟調で。
東邦亜鉛＜5707＞ 1862 -163
目先の天井到達感なども広がる流れか。
SBI新生銀行＜8303＞ 1943 -138
SMBC日興証券では中立でカバレッジを開始。
富士電機＜6504＞ 11570 -930
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。
三井金属＜5706＞ 22040 -880
金属株の一角にも利食い売りが優勢となり。
三菱瓦斯化学＜4182＞ 3148 -181
UBS証券では投資判断を格下げ。
ネットプロHD＜7383＞ 529 -20
グロース市場も20日は大幅反落となり。
古野電気＜6814＞ 7740 -500
レアアース関連の一角軟化の流れに追随も。
TOWA＜6315＞ 2965 -155
半導体関連株は全般さえない動きとなり。
住友ファーマ＜4506＞ 2255.5 -132.5
抗がん剤の当面の単独開発方針をマイナス視続く。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3445 -185
半導体関連株安で戻り売りが優勢に。
明電舎＜6508＞ 5970 -290
ゴールドマン・サックス証券では売り推奨に格下げ。
岩谷産業＜8088＞ 1835 -109
ジェフリーズ証券では投資判断を格下げ。
レゾナック＜4004＞ 7933 -212
足元で上昇ピッチ速まったが半導体関連軟化に押される。
リクルートHD＜6098＞ 8773 -590
米長期金利上昇がグロース株には逆風。
タツモ＜6266＞ 2589 -84
19日に10月高値更新で達成感も優勢。
GSユアサ＜6674＞ 3730 -184
次回日経平均入れ替えにおける削除候補銘柄の一角でもあり。
日鉄鉱業＜1515＞ 3070 -100
20日は資源関連の一角にも利食い売りが優勢。
三井海洋開発＜6269＞ 13795 -550
東洋エンジなどの株価下落に連れ安へ。
東レ<3402> 1122.5 -30.5
樹脂製品に異物混入などと一部で伝わる。
有機合成薬品工業<4531> 534 +80
日中対立激化の中で抗菌薬に関心が向かう状況となっており。
戸田工業<4100> 1704 +300
レアアース不使用の磁石材料などに関心向かい。
岡本硝子<7746> 1170 +70
レアアース関連として人気化が続く形にも。
インタートレード<3747> 854 +127
アステリアの急伸が刺激にも。
チタン工業<4098> 1130 +150
資源関連の一角として短期資金向かう。
トレードワークス<3997> 546 +80
ステーブルコイン関連株の上昇が刺激にも。
日本精密<7771> 310 -80
仕手化で急伸の反動安。
アサカ理研<5724> 4140-680
短期的な過熱感拭えず利食い売り優勢。
阿波製紙<3896> 456 -45
19日も上ヒゲ残して伸び悩み。
アスタリスク<6522> 440 +41
RFIDリーダーがトヨタの完成車物流システムに継続採用。
ブロードエンター<4415> 1159 +92
25年12月期業績見込みを上方修正。
ispace<9348> 555 -49
JAXA公募の宇宙戦略基金（第2期）「月極域における高精度着陸技術」に
採択で19日買われる。20日は売り優勢。
ブライトパス<4594> 72 -3
iPS-NKT細胞療法の第1相臨床試験の研究論文が
米学術誌「Nature Communications」に掲載。上値は限定的。
ポストプライム<198A> 303 -47
19日ストップ高の反動安。
テラドローン<278A> 2636 -17
「クマよけスプレー搭載ドローン」の提供・運用支援を開始。上値は重い。
窪田製薬HD<4596> 59 -8
19日大幅高の反動安。
note<5243> 2773 +39
吉本興業noteで「原作開発オーディション」開催を発表し19日買われる。
20日も買い優勢。
アミタHD<2195> 416 -52
19日に高値圏で長い陰線となり手仕舞い売り誘う。
Defコン<4833> 102 +3
デジタル資産トレジャリー戦略を本格的に再始動。《CS》
