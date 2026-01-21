関連記事
前日に動いた銘柄 part1グリーンモンスター、GRCS、アステリアなど
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
サーバーワークス＜4434＞ 2040 +72
運用内製化支援サービス「クラウドオートメーター」が
「AWS認定ソフトウェア」に。
MURO＜7264＞ 1440 +46
株主優待制度を変更。
ハリマ共和物産＜7444＞ 2059 +87
株主優待制度を導入。
アサヒエイト＜5341＞ 235 -10
25年11月期営業損益が2.72億円の赤字。
従来予想の0.90億円の赤字から赤字幅拡大。
グリーンモンスター＜157A＞ 1198 +195
ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業立ち上げ。
GRCS＜9250＞ 1305 +300
営業損益が前期0.67億円の赤字・今期1.19億円の黒字予想。
フィックスターズとの資本業務提携も発表。
アステリア＜3853＞ 1332 +300
「JPYC」のLINEアプリ活用に向けた協業検討開始を材料視。
ミツバ＜7280＞ 1754 +300
レアアース不使用のモーター開発を材料視続く。
GMOインターネット＜4784＞ 908 +51
25日線までの調整から押し目買い優勢。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1866 +116
食料品減税に対する期待感が続く。
KLab＜3656＞ 343 +16
ドバイの投資会社の大量保有を材料視。
冨士ダイス＜6167＞ 1159 +4
スピード調整一巡感であらためてレアアース関連として期待も。
ブイキューブ＜3681＞ 158 +5
値頃感からの値幅取り商いが中心か。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 3440 -400
高値圏で需給主導による荒い展開が続く。
古河電気工業＜5801＞ 11200 +480
白山の「MTフェルール」増産報道が伝わる。
神戸物産＜3038＞ 3956 +216
食料品減税による恩恵期待も続く。
ニチレイ＜2871＞ 1948 +101.5
食料品減税への期待で食品株が強い。
百五銀行＜8368＞ 1415 +62
ありあけキャピタルの大量保有を材料視。
パンパシHD＜7532＞ 972.8 +44.2
SMBC日興証券では3月の日経平均新規採用銘柄と予想。
さくらインターネット＜3778＞ 2880 +75
19日の高市総理会見受け国策銘柄としての見直しも。
NSグループ<471A> 1445 +41
JPモルガン証券では新規に買い推奨。
F＆LC<3563> 8914 +430
外食株にも食料品減税の恩恵期待が先行。
ラウンドワン<4680> 1144 +38
25日線割れ水準では押し目買いも優勢に。
ニッスイ<1332> 1231 +47
食料品減税を材料視する動きが広がる形へ。
日本光電工業<6849> 1825 +25
UBS証券では投資判断を格上げ。
良品計画<7453> 3230 +95
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
マツキヨココカラ＆カンパニー<3088> 2588.5 +88.5
食料品減税への期待感が優勢か。
ネクセラファーマ<4565> 835 +23
韓国におけるダリドレキサントの第3相試験で良好な結果。
ラクス<3923> 987.2 +19.2
順調な12月月次動向受けて見直しの動きに。
ラクスル<4384> 1960 +120
英運用会社が買収価格の見直しを要求。《CS》
