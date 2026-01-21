*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1グリーンモンスター、GRCS、アステリアなど

銘柄名<コード>20日終値⇒前日比

サーバーワークス＜4434＞ 2040 +72

運用内製化支援サービス「クラウドオートメーター」が

「AWS認定ソフトウェア」に。

MURO＜7264＞ 1440 +46

株主優待制度を変更。

ハリマ共和物産＜7444＞ 2059 +87

株主優待制度を導入。

アサヒエイト＜5341＞ 235 -10

25年11月期営業損益が2.72億円の赤字。

従来予想の0.90億円の赤字から赤字幅拡大。

グリーンモンスター＜157A＞ 1198 +195

ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業立ち上げ。

GRCS＜9250＞ 1305 +300

営業損益が前期0.67億円の赤字・今期1.19億円の黒字予想。

フィックスターズとの資本業務提携も発表。

アステリア＜3853＞ 1332 +300

「JPYC」のLINEアプリ活用に向けた協業検討開始を材料視。

ミツバ＜7280＞ 1754 +300

レアアース不使用のモーター開発を材料視続く。

GMOインターネット＜4784＞ 908 +51

25日線までの調整から押し目買い優勢。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1866 +116

食料品減税に対する期待感が続く。

KLab＜3656＞ 343 +16

ドバイの投資会社の大量保有を材料視。

冨士ダイス＜6167＞ 1159 +4

スピード調整一巡感であらためてレアアース関連として期待も。

ブイキューブ＜3681＞ 158 +5

値頃感からの値幅取り商いが中心か。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 3440 -400

高値圏で需給主導による荒い展開が続く。

古河電気工業＜5801＞ 11200 +480

白山の「MTフェルール」増産報道が伝わる。

神戸物産＜3038＞ 3956 +216

食料品減税による恩恵期待も続く。

ニチレイ＜2871＞ 1948 +101.5

食料品減税への期待で食品株が強い。

百五銀行＜8368＞ 1415 +62

ありあけキャピタルの大量保有を材料視。

パンパシHD＜7532＞ 972.8 +44.2

SMBC日興証券では3月の日経平均新規採用銘柄と予想。

さくらインターネット＜3778＞ 2880 +75

19日の高市総理会見受け国策銘柄としての見直しも。

NSグループ<471A> 1445 +41

JPモルガン証券では新規に買い推奨。

F＆LC<3563> 8914 +430

外食株にも食料品減税の恩恵期待が先行。

ラウンドワン<4680> 1144 +38

25日線割れ水準では押し目買いも優勢に。

ニッスイ<1332> 1231 +47

食料品減税を材料視する動きが広がる形へ。

日本光電工業<6849> 1825 +25

UBS証券では投資判断を格上げ。

良品計画<7453> 3230 +95

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

マツキヨココカラ＆カンパニー<3088> 2588.5 +88.5

食料品減税への期待感が優勢か。

ネクセラファーマ<4565> 835 +23

韓国におけるダリドレキサントの第3相試験で良好な結果。

ラクス<3923> 987.2 +19.2

順調な12月月次動向受けて見直しの動きに。

ラクスル<4384> 1960 +120

英運用会社が買収価格の見直しを要求。《CS》