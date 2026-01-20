関連記事
マイクロアド 子会社IP mixer、カバー社が運営するホロライブEnglish所属VTuberとのコラボ香水を発売
マイクロアド＜9553＞は20日、子会社のIP mixerが、カバー＜5253＞が運営する「ホロライブEnglish -Myth-」所属のVtuber森カリオペおよび一伊那尓栖とコラボしたフレグランスミストシリーズ「MEMORIES」を発売すると発表した。
販売は2026年1月20日12時から2月20日までの1ヶ月間、IP mixerが運営する「SPcollect」の公式オンラインショップ限定で受注販売される。販売方法は越境ECで、発送開始は2026年8月を予定している。
本企画は、英語圏を中心に活動するVTuberグループ「ホロライブEnglish」に所属する2名のライバーが監修・プロデュースを手がけたフレグランスミストシリーズ。各VTuberのイメージと「MEMORIES」をテーマに、「あなたと共に過ごした記憶の香り」を軸に展開するコラボレーション企画である。さらに撮り下ろしのビジュアルを活用した限定グッズもセットで展開される。
同社は今後も、世界中の消費者に向けて、国内外の人気IPを用いた商品や店舗などとのタイアップ企画・販売・運営を、継続的に展開していくとしている。《NH》
