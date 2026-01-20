*14:30JST ビーロット---東京都新宿区の収益不動産を販売用として取得

ビーロット＜3452＞は19日、主力事業である不動産投資開発事業において、大阪府大阪市天王寺区にて収益用1棟マンション取得を発表した。

本物件は、大阪市天王寺区に所在する、単身者向けのレジデンスで、JR大阪環状線「寺田町」駅から徒歩約5分という利便性が充実した立地にあり、大阪都心6区内でもあることから各主要エリアへのアクセス性にも優れている。通勤・通学における単身者ニーズに応える条件を備えており、周辺には生活利便施設や教育施設・ビジネスエリアが集積しているため、中長期的に安定した収入が見込まれる。所在地は大阪府大阪市天王寺区大道、2007年3月竣工鉄筋コンクリート造陸屋根地上11階建、敷地面積は318.95平方メートル、延床面積は1303.38平方メートル。

本物件においては、取得時点において高い稼働率を維持している点を評価するとともに、同社大阪支社の営業基盤および地域特性への知見を活かした付加価値向上が見込めることから、取得を決定した。今後、バリューアップ工事等を実施し、投資家へ訴求性の高い商品を目指していく。《NH》