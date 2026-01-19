ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日続落、アドバンテストとTDKの2銘柄で約208円押し下げ

2026年1月19日 17:02

記事提供元：フィスコ

*17:02JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日続落、アドバンテストとTDKの2銘柄で約208円押し下げ
19日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり89銘柄、値下がり133銘柄、変わらず3銘柄となった。

前週末16日の米国市場は下落した。経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続いた一方で、同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で、速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ終了した。米株市場を横目に、19日の日経平均は3営業日続落でスタート。その後も下げ幅を縮小する動きは限定的で、終日マイナス圏で軟調推移となった。国内の債券市場では財政拡張の懸念から長期金利が約27年ぶりの水準に上昇しており、国内の投資家心理にネガティブに働いた。また、19日の米国市場はキング牧師記念日の祝日で休場になるため、海外勢のフローは限られていた。そのほか、トランプ米大統領がグリーンランドを巡り、米国の領有反対国に対し最大25％の関税を課すと発表。本日は高市首相の記者会見も開催予定で、衆院解散に絡んだ見解が確認できるとみられ、国内外の動向を見極めたいとしてリスク回避の動きが優勢だった。

大引けの日経平均は前営業日比352.60円安の53583.57円となった。東証プライム市場の売買高は21億5432万株、売買代金は5兆8771億円だった。業種別では、ゴム製品、精密機器、輸送用機器などが下落した一方で、食料品、小売業、水産・農林業などが上昇。東証プライム市場の値上がり銘柄は35.6％、対して値下がり銘柄は61.0％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位はTDK＜6762＞となり、2銘柄で日経平均を約208円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは住友ファーマ＜4506＞で13.16％安、同2位は豊田通商＜8015＞で4.07％安だった。

一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞、同2位はイオン＜8267＞となり、2銘柄で日経平均を約31円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはイオンで6.66％高、同2位は味の素＜2802＞で6.07％高だった。


*15:30現在

日経平均株価　　53583.57(-352.60)

値上がり銘柄数　89(寄与度+176.03)
値下がり銘柄数　133(寄与度-528.63)
変わらず銘柄数　3

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6098＞　リクルートHD　　　　　9363　　 172　 17.25
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2257　　 141　 14.14
＜2802＞　味の素　　　　　　　　3653　　 209　 13.97
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2680　　　32　 12.84
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 62420　　1820　 12.17
＜3382＞　7＆iHD　　　　　　　　2310　　 110　 11.03
＜7011＞　三菱重工業　　　　　　4880　　 220　　7.35
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　4118　　　63　　6.32
＜6920＞　レーザーテック　　　 37000　　 410　　5.48
＜6752＞　パナHD　　　　　　　　2351　 110.5　　3.69
＜9735＞　セコム　　　　　　　　5877　　　55　　3.68
＜2282＞　日本ハム　　　　　　　7062　　 206　　3.44
＜2502＞　アサヒGHD　　　　　　 1676　　30.5　　3.06
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42180　　　30　　3.01
＜7735＞　SCREEN　　　　　18085　　 215　　2.87
＜7013＞　IHI　　　　　　　　3534　　 115　　2.69
<2501>　サッポロHD　　　　　　1641　　72.5　　2.42
<5631>　日本製鋼所　　　　　　9856　　 362　　2.42
<3092>　ZOZO　　　　　　　　　1271　　23.5　　2.36
<5706>　三井金属鉱業　　　　 22920　　 700　　2.34

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 22160　　-640 -171.14
＜6762＞　TDK　　　　　　　2013.5　 -74.5　-37.35
<9983>　ファーストリテ　　　 62300　　-350　-28.08
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5846　　-248　-24.87
<9984>　ソフトバンクG　　　　 3982　　 -28　-22.46
<5803>　フジクラ　　　　　　 17290　　-420　-14.04
<4543>　テルモ　　　　　　　2156.5　 -45.5　-12.17
＜4506＞　住友ファーマ　　　　　2388　　-362　-12.10
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3780　　 -72　-12.03
<6988>　日東電工　　　　　　　3736　　 -49　 -8.19
<6954>　ファナック　　　　　　6597　　 -47　 -7.86
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3623　　 -47　 -7.86
<9766>　コナミG　　　　　　　21410　　-220　 -7.35
<7733>　オリンパス　　　　　1993.5　 -49.5　 -6.62
<7832>　バンナムHD　　　　　　4113　　 -59　 -5.92
<6971>　京セラ　　　　　　　2280.5　　 -21　 -5.62
<6361>　荏原製作所　　　　　　4696　　-166　 -5.55
<6367>　ダイキン工業　　　　 19865　　-160　 -5.35
<6305>　日立建機　　　　　　　5273　　-148　 -4.95
<4578>　大塚HD　　　　　　　　8873　　-142　 -4.75《CS》

