日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日続落、アドバンテストとTDKの2銘柄で約208円押し下げ

19日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり89銘柄、値下がり133銘柄、変わらず3銘柄となった。

前週末16日の米国市場は下落した。経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続いた一方で、同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で、速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ終了した。米株市場を横目に、19日の日経平均は3営業日続落でスタート。その後も下げ幅を縮小する動きは限定的で、終日マイナス圏で軟調推移となった。国内の債券市場では財政拡張の懸念から長期金利が約27年ぶりの水準に上昇しており、国内の投資家心理にネガティブに働いた。また、19日の米国市場はキング牧師記念日の祝日で休場になるため、海外勢のフローは限られていた。そのほか、トランプ米大統領がグリーンランドを巡り、米国の領有反対国に対し最大25％の関税を課すと発表。本日は高市首相の記者会見も開催予定で、衆院解散に絡んだ見解が確認できるとみられ、国内外の動向を見極めたいとしてリスク回避の動きが優勢だった。

大引けの日経平均は前営業日比352.60円安の53583.57円となった。東証プライム市場の売買高は21億5432万株、売買代金は5兆8771億円だった。業種別では、ゴム製品、精密機器、輸送用機器などが下落した一方で、食料品、小売業、水産・農林業などが上昇。東証プライム市場の値上がり銘柄は35.6％、対して値下がり銘柄は61.0％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位はTDK＜6762＞となり、2銘柄で日経平均を約208円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは住友ファーマ＜4506＞で13.16％安、同2位は豊田通商＜8015＞で4.07％安だった。

一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞、同2位はイオン＜8267＞となり、2銘柄で日経平均を約31円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはイオンで6.66％高、同2位は味の素＜2802＞で6.07％高だった。



日経平均株価 53583.57(-352.60)

値上がり銘柄数 89(寄与度+176.03)

値下がり銘柄数 133(寄与度-528.63)

変わらず銘柄数 3

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 9363 172 17.25

＜8267＞ イオン 2257 141 14.14

＜2802＞ 味の素 3653 209 13.97

＜9433＞ KDDI 2680 32 12.84

＜6146＞ ディスコ 62420 1820 12.17

＜3382＞ 7＆iHD 2310 110 11.03

＜7011＞ 三菱重工業 4880 220 7.35

＜8058＞ 三菱商事 4118 63 6.32

＜6920＞ レーザーテック 37000 410 5.48

＜6752＞ パナHD 2351 110.5 3.69

＜9735＞ セコム 5877 55 3.68

＜2282＞ 日本ハム 7062 206 3.44

＜2502＞ アサヒGHD 1676 30.5 3.06

＜8035＞ 東エレク 42180 30 3.01

＜7735＞ SCREEN 18085 215 2.87

＜7013＞ IHI 3534 115 2.69

<2501> サッポロHD 1641 72.5 2.42

<5631> 日本製鋼所 9856 362 2.42

<3092> ZOZO 1271 23.5 2.36

<5706> 三井金属鉱業 22920 700 2.34

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 22160 -640 -171.14

＜6762＞ TDK 2013.5 -74.5 -37.35

<9983> ファーストリテ 62300 -350 -28.08

＜8015＞ 豊田通商 5846 -248 -24.87

<9984> ソフトバンクG 3982 -28 -22.46

<5803> フジクラ 17290 -420 -14.04

<4543> テルモ 2156.5 -45.5 -12.17

＜4506＞ 住友ファーマ 2388 -362 -12.10

<6758> ソニーG 3780 -72 -12.03

<6988> 日東電工 3736 -49 -8.19

<6954> ファナック 6597 -47 -7.86

<7203> トヨタ自動車 3623 -47 -7.86

<9766> コナミG 21410 -220 -7.35

<7733> オリンパス 1993.5 -49.5 -6.62

<7832> バンナムHD 4113 -59 -5.92

<6971> 京セラ 2280.5 -21 -5.62

<6361> 荏原製作所 4696 -166 -5.55

<6367> ダイキン工業 19865 -160 -5.35

<6305> 日立建機 5273 -148 -4.95

<4578> 大塚HD 8873 -142 -4.75《CS》