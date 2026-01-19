関連記事
東証業種別ランキング：食料品が上昇率トップ
食料品が上昇率トップ。そのほか小売業、水産・農林業、機械、電力・ガス業なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか精密機器、輸送用機器、建設業、証券業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 食料品 ／ 2,541.39 ／ 1.91
2. 小売業 ／ 2,324.5 ／ 1.75
3. 水産・農林業 ／ 731.64 ／ 1.08
4. 機械 ／ 4,874.98 ／ 1.06
5. 電力・ガス業 ／ 691.65 ／ 0.93
6. ガラス・土石製品 ／ 1,957.28 ／ 0.80
7. パルプ・紙 ／ 661.67 ／ 0.75
8. サービス業 ／ 3,340.99 ／ 0.58
9. 海運業 ／ 1,821.72 ／ 0.45
10. 鉱業 ／ 968.27 ／ 0.43
11. その他製品 ／ 6,753.82 ／ 0.15
12. 鉄鋼 ／ 849.85 ／ 0.12
13. 化学工業 ／ 2,793.26 ／ 0.11
14. 空運業 ／ 243.9 ／ 0.08
15. 陸運業 ／ 2,336.17 ／ 0.07
16. 情報・通信業 ／ 7,402.91 ／ 0.02
17. 繊維業 ／ 925.46 ／ -0.01
18. 金属製品 ／ 1,747.13 ／ -0.07
19. 非鉄金属 ／ 3,897.14 ／ -0.07
20. その他金融業 ／ 1,343.8 ／ -0.10
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,697.25 ／ -0.17
22. 保険業 ／ 3,248.31 ／ -0.23
23. 卸売業 ／ 5,642.7 ／ -0.26
24. 銀行業 ／ 598.06 ／ -0.29
25. 電気機器 ／ 6,759.32 ／ -0.41
26. 石油・石炭製品 ／ 2,692.63 ／ -0.53
27. 不動産業 ／ 2,749.21 ／ -0.54
28. 医薬品 ／ 3,945.17 ／ -0.63
29. 証券業 ／ 942.46 ／ -0.89
30. 建設業 ／ 2,949.45 ／ -0.94
31. 輸送用機器 ／ 5,513. ／ -0.97
32. 精密機器 ／ 13,336.36 ／ -1.16
33. ゴム製品 ／ 5,678. ／ -1.71《CS》
