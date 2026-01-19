ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日続落、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約203円押し下げ

2026年1月19日 13:05

記事提供元：フィスコ

*13:05JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日続落、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約203円押し下げ
19日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり60銘柄、値下がり162銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は大幅に3営業日続落。523.29円安の53412.88円（出来高概算11億3849万株）で前場の取引を終えている。前週末16日の米国市場でダウ平均は83.11ドル安の49359.33ドル、ナスダックは14.63ポイント安の23515.39で取引を終了。経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ただ、同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で、速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ終了した。米株市場を横目に、19日の日経平均は前営業日比546.12円安の53390.05円と3営業日続落でスタート。その後も下げ幅を縮小する動きは限定的で、マイナス圏で軟調推移となった。19日の米国市場はキング牧師記念日の祝日で休場になるため、海外勢のフローは限られる。一方、トランプ米大統領がグリーンランドを巡り、米国の領有反対国に対し最大25％の関税を課すと発表。本日は高市首相の記者会見も開催予定であり、衆院解散に絡んだ見解が確認できるとみられ、国内外の動向を見極めたいとして、リスク回避の動きが先行する展開となった。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約203円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは住友ファーマ＜4506＞で9.60％安、同2位は住友化学＜4005＞で4.32％安だった。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位はイオン＜8267＞となり、2銘柄で日経平均を約38円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはイオンで5.60％高、同2位はニチレイ＜2871＞で4.65％高だった。


*11:30現在


日経平均株価　　53412.88(-523.29)

値上がり銘柄数　60(寄与度+134.87)
値下がり銘柄数　162(寄与度-658.16)
変わらず銘柄数　3

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42420　　 270　 27.07
＜8267＞　イオン　　　　　　　2234.5　 118.5　 11.88
＜2802＞　味の素　　　　　　　　3603　　 159　 10.63
＜3382＞　7＆iHD　　　　　　　2293.5　　93.5　　9.38
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 61980　　1380　　9.23
＜9433＞　KDDI　　　　　　2669.5　　21.5　　8.62
＜6098＞　リクルートHD　　　　　9257　　　66　　6.62
＜7011＞　三菱重工業　　　　　　4795　　 135　　4.51
＜2282＞　日本ハム　　　　　　　7064　　 208　　3.48
＜2801＞　キッコーマン　　　　　1409　　　20　　3.34
＜2871＞　ニチレイ　　　　　　　1892　　　84　　2.81
＜2502＞　アサヒGHD　　　　　　 1672　　26.5　　2.66
＜2501＞　サッポロHD　　　　　　1639　　70.5　　2.36
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　2655.5　　　28　　2.34
＜9735＞　セコム　　　　　　　　5855　　　33　　2.21
＜3092＞　ZOZO　　　　　　　　1264.5　　　17　　1.70
<2002>　日清粉G　　　　　　 2010.5　　48.5　　1.62
<6752>　パナHD　　　　　　　2287.5　　　47　　1.57
<7012>　川崎重工業　　　　　 14415　　 450　　1.50
<5714>　DOWA　　　　　　　8890　　 222　　1.48


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 22355　　-445 -119.00
＜9983＞　ファーストリテ　　　 61600　 -1050　-84.23
<9984>　ソフトバンクG　　　　 3962　　 -48　-38.51
<6762>　TDK　　　　　　　2019.5　 -68.5　-34.34
<8015>　豊田通商　　　　　　　5845　　-249　-24.97
<6954>　ファナック　　　　　　6534　　-110　-18.38
<6988>　日東電工　　　　　　　3696　　 -89　-14.87
<5803>　フジクラ　　　　　　 17275　　-435　-14.54
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3771　　 -81　-13.54
<4543>　テルモ　　　　　　　　2156　　 -46　-12.30
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3597　　 -73　-12.20
<6367>　ダイキン工業　　　　 19665　　-360　-12.03
<4063>　信越化　　　　　　　　5619　　 -71　-11.87
<9766>　コナミG　　　　　　　21295　　-335　-11.20
<6971>　京セラ　　　　　　　　2261　 -40.5　-10.83
＜4506＞　住友ファーマ　　　　　2486　　-264　 -8.82
<7453>　良品計画　　　　　　　3048　　-122　 -8.16
<4062>　イビデン　　　　　　　7727　　-108　 -7.22
<7733>　オリンパス　　　　　　1990　　 -53　 -7.09
<6902>　デンソー　　　　　　　2227　 -49.5　 -6.62《CS》

