*13:05JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日続落、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約203円押し下げ

19日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり60銘柄、値下がり162銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は大幅に3営業日続落。523.29円安の53412.88円（出来高概算11億3849万株）で前場の取引を終えている。前週末16日の米国市場でダウ平均は83.11ドル安の49359.33ドル、ナスダックは14.63ポイント安の23515.39で取引を終了。経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ただ、同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で、速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ終了した。米株市場を横目に、19日の日経平均は前営業日比546.12円安の53390.05円と3営業日続落でスタート。その後も下げ幅を縮小する動きは限定的で、マイナス圏で軟調推移となった。19日の米国市場はキング牧師記念日の祝日で休場になるため、海外勢のフローは限られる。一方、トランプ米大統領がグリーンランドを巡り、米国の領有反対国に対し最大25％の関税を課すと発表。本日は高市首相の記者会見も開催予定であり、衆院解散に絡んだ見解が確認できるとみられ、国内外の動向を見極めたいとして、リスク回避の動きが先行する展開となった。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約203円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは住友ファーマ＜4506＞で9.60％安、同2位は住友化学＜4005＞で4.32％安だった。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位はイオン＜8267＞となり、2銘柄で日経平均を約38円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはイオンで5.60％高、同2位はニチレイ＜2871＞で4.65％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 53412.88(-523.29)

値上がり銘柄数 60(寄与度+134.87)

値下がり銘柄数 162(寄与度-658.16)

変わらず銘柄数 3

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 42420 270 27.07

＜8267＞ イオン 2234.5 118.5 11.88

＜2802＞ 味の素 3603 159 10.63

＜3382＞ 7＆iHD 2293.5 93.5 9.38

＜6146＞ ディスコ 61980 1380 9.23

＜9433＞ KDDI 2669.5 21.5 8.62

＜6098＞ リクルートHD 9257 66 6.62

＜7011＞ 三菱重工業 4795 135 4.51

＜2282＞ 日本ハム 7064 208 3.48

＜2801＞ キッコーマン 1409 20 3.34

＜2871＞ ニチレイ 1892 84 2.81

＜2502＞ アサヒGHD 1672 26.5 2.66

＜2501＞ サッポロHD 1639 70.5 2.36

＜9843＞ ニトリHD 2655.5 28 2.34

＜9735＞ セコム 5855 33 2.21

＜3092＞ ZOZO 1264.5 17 1.70

<2002> 日清粉G 2010.5 48.5 1.62

<6752> パナHD 2287.5 47 1.57

<7012> 川崎重工業 14415 450 1.50

<5714> DOWA 8890 222 1.48



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 22355 -445 -119.00

＜9983＞ ファーストリテ 61600 -1050 -84.23

<9984> ソフトバンクG 3962 -48 -38.51

<6762> TDK 2019.5 -68.5 -34.34

<8015> 豊田通商 5845 -249 -24.97

<6954> ファナック 6534 -110 -18.38

<6988> 日東電工 3696 -89 -14.87

<5803> フジクラ 17275 -435 -14.54

<6758> ソニーG 3771 -81 -13.54

<4543> テルモ 2156 -46 -12.30

<7203> トヨタ自動車 3597 -73 -12.20

<6367> ダイキン工業 19665 -360 -12.03

<4063> 信越化 5619 -71 -11.87

<9766> コナミG 21295 -335 -11.20

<6971> 京セラ 2261 -40.5 -10.83

＜4506＞ 住友ファーマ 2486 -264 -8.82

<7453> 良品計画 3048 -122 -8.16

<4062> イビデン 7727 -108 -7.22

<7733> オリンパス 1990 -53 -7.09

<6902> デンソー 2227 -49.5 -6.62《CS》