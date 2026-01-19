ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

科研製薬、原発性腋窩多汗症治療剤「ECCLOCK」韓国での発売始まる

2026年1月19日 10:53

■ドンファ社が販売

　科研製薬<4521>(東証プライム)は19日、原発性腋窩多汗症治療剤「ECCLOCK　gel　5%」(一般名:ソフピロニウム臭化物、日本販売名:エクロック　ゲル　5%」)が、本日韓国において発売されたと発表した。販売は、同社の韓国における導出先であるDong-Wha　Pharm.Co.,Ltd.(大韓民国ソウル市、「ドンファ社」)によって行われる。

　科研製薬とドンファ社は、科研製薬がBotanix　SB　,Inc.(米国ペンシルバニア州)から付与されたアジア主要国のサブライセンス権に基づき、2023年6月1日に科研製薬がドンフ社へ韓国における同剤の独占的な開発および販売の権利を供与する契約を締結しており、ドンファ社は2025年8月29日付で、韓国の食品医薬品安全処(MFDS:Ministry　of　Food　and　DrugSafety)より販売承認を取得していた。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

