出来高変化率ランキング（10時台）～マネックスG、ブライトパスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月19日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4594＞ ブライトパス 22642500 53501.02 333.67% 0.2203%
＜2090＞ NZAM米7H 4320 968.492 317.52% -0.0046%
＜6908＞ イリソ電子 365700 283571.9 157.46% 0.0449%
＜6580＞ ライトアップ 95500 71057.04 153.31% 0.139%
＜6182＞ メタリアル 865600 125497.3 144.1% 0.1017%
＜2016＞ iF米710H 284398 123117.031 143.41% -0.0048%
＜2013＞ 米高配当 344630 27326.368 143.29% -0.008%
＜1429＞ 日本アクア 241300 55151.46 139.48% 0.0304%
＜4392＞ FIG 1309000 128295.02 125.68% 0.0809%
＜4011＞ ヘッドウォータ 91400 103865.3 125.66% 0.0635%
＜198A＞ ポストプライ 9726500 879558.3 106.86% 0.2962%
＜9647＞ 協和コンサ 13200 46677.4 96.84% -0.0154%
＜381A＞ iF米債35 1272 32279.201 74.97% 0%
＜7280＞ ミツバ 1159600 646301.92 66.22% 0.0701%
＜4199＞ ワンプラ 202500 233513.98 65.6% 0.1907%
＜8194＞ ライフコーポ 451300 571662.64 61.91% 0.1012%
＜2805＞ エスビー 38800 83173.2 58.61% 0.0543%
＜4886＞ あすかHD 125000 140872.36 57.67% 0.0238%
＜297A＞ アルピコHD 131800 16526.14 54.21% 0.0211%
＜1577＞ NF高配70 7029 194558.434 47.54% -0.0157%
<1457> iFTPXベア 10031 11561.326 45.02% 0.0078%
<8198> MV東海 30600 71354.1 37.62% 0.0369%
<2918> わらべや 209500 595169 34.57% 0.0392%
<453A> iS米カバコ 52370 28295.594 32.63% -0.0149%
<2692> 伊藤忠食 21500 164561.8 31.18% 0.043%
<2212> 山崎パン 449200 1101223.82 29.79% 0.0623%
<8698> マネックスG 2479200 1430730.72 27.81% -0.0597%
<6993> 大黒屋 56400200 5883860 27.06% 0.1538%
<446A> ノースサンド 852400 860260.42 26.91% -0.0329%
<3222> U．S．M．H 390200 282776.24 26.51% 0.0443%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
