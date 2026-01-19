ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～マネックスG、ブライトパスなどがランクイン

2026年1月19日 10:36

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～マネックスG、ブライトパスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月19日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4594＞ ブライトパス　　　 22642500 　53501.02　 333.67% 0.2203%
＜2090＞ NZAM米7H　　　4320 　968.492　 317.52% -0.0046%
＜6908＞ イリソ電子　　　　　365700 　283571.9　 157.46% 0.0449%
＜6580＞ ライトアップ　　　　95500 　71057.04　 153.31% 0.139%
＜6182＞ メタリアル　　　　　865600 　125497.3　 144.1% 0.1017%
＜2016＞ iF米710H　　　284398 　123117.031　 143.41% -0.0048%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　344630 　27326.368　 143.29% -0.008%
＜1429＞ 日本アクア　　　　　241300 　55151.46　 139.48% 0.0304%
＜4392＞ FIG　　　　　　　1309000 　128295.02　 125.68% 0.0809%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　　91400 　103865.3　 125.66% 0.0635%
＜198A＞ ポストプライ　　　　9726500 　879558.3　 106.86% 0.2962%
＜9647＞ 協和コンサ　　　　　13200 　46677.4　 96.84% -0.0154%
＜381A＞ iF米債35　　　　1272 　32279.201　 74.97% 0%
＜7280＞ ミツバ　　　　　　　1159600 　646301.92　 66.22% 0.0701%
＜4199＞ ワンプラ　　　　　　202500 　233513.98　 65.6% 0.1907%
＜8194＞ ライフコーポ　　　　451300 　571662.64　 61.91% 0.1012%
＜2805＞ エスビー　　　　　　38800 　83173.2　 58.61% 0.0543%
＜4886＞ あすかHD　　　　　125000 　140872.36　 57.67% 0.0238%
＜297A＞ アルピコHD　　　　131800 　16526.14　 54.21% 0.0211%
＜1577＞ NF高配70　　　　7029 　194558.434　 47.54% -0.0157%
<1457> iFTPXベア　　　10031 　11561.326　 45.02% 0.0078%
<8198> MV東海　　　　　　30600 　71354.1　 37.62% 0.0369%
<2918> わらべや　　　　　　209500 　595169　 34.57% 0.0392%
<453A> iS米カバコ　　　　52370 　28295.594　 32.63% -0.0149%
<2692> 伊藤忠食　　　　　　21500 　164561.8　 31.18% 0.043%
<2212> 山崎パン　　　　　　449200 　1101223.82　 29.79% 0.0623%
<8698> マネックスG　　　　2479200 　1430730.72　 27.81% -0.0597%
<6993> 大黒屋　　　　　　　56400200 　5883860　 27.06% 0.1538%
<446A> ノースサンド　　　　852400 　860260.42　 26.91% -0.0329%
<3222> U．S．M．H　　　390200 　282776.24　 26.51% 0.0443%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

