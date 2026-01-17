関連記事
前日に動いた銘柄 part2 ハイブリッドテク、マトリクス、ポストプライムなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ハイブリッドテク、マトリクス、ポストプライムなど
銘柄名<コード16日終値⇒前日比
大同特殊鋼＜5471＞ 2030 -135
レアアース関連としてここまで人気化していた一角。
ユニチカ＜3103＞ 391 -8
レアアース関連株下落に追随。
SHIFT＜3697＞ 836.2 -35.1
岩井コスモ証券では投資判断を格下げ。
ベクトル＜6058＞ 1476 -104
決算評価の動きで15日は急伸。
マツキヨココカラ＆カンパニー＜3088＞ 2482 -145
12月既存店は10カ月ぶり前年割れ。
大平洋金属＜5541＞ 2903 -112
レアアース関連として買われてきた銘柄の一角。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 3140 +10
さすがに連日の株価急伸の反動が強まる。
商船三井＜9104＞ 4718 -249
海外海運大手の株安で国内関連株にも波及。
イオン＜8267＞ 2116 -117.5
ドラッグストア業界の月次軟化なども意識か。
日揮HD＜1963＞ 2080 -56
レアアース関連株下落に引きずられる。
川崎汽船＜9107＞ 2202 -120
マースクの株価下落で海運株は軟化。
JESHD＜6544＞ 1650 -70
特に材料ないが12月安値更新での見切り売りも優勢。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2402 -101
レアアース関連の一角として16日は売りが向かう。
アルコニックス＜3036＞ 2882 -80
レアアース関連全般売り優勢の流れに押される。
日本精密＜7771＞ 310 +80
マネーゲームが続く。
ネクスグループ＜6634＞ 145+22
16日は決算発表予定となっているが。
JESCOHD＜1434＞ 1900 +159
第1四半期好決算を引き続き材料視。
アサカ理研＜5724＞ 4365 -430
16日はレアアース関連に利食い売り優勢で。
エンビプロHD＜5698＞ 895 -89
連日の株価急伸に過熱警戒感。
ハイブリッドテク＜4260＞ 335 +50
アプリケーション開発などを行うルーヴ・システム社を孫会社化。
3Dマトリクス<7777> 480 +803D
ピュアスタットの効果を評価する臨床研究が開始。
ABEJA<5574> 3045 -120
第1四半期営業利益が前年同期比2.3倍となり15日買われる。16日は売り優勢。
Enjin<7370> 790 +4
新規事業として会員制倶楽部「倶楽部Enjin」を26年春より始動。上値は限定的。
アイドマHD<7373> 2261 -259
通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が20.8％にとどまり15日下落。
16日も売り優勢。
TORICO<7138> 346 +22
イーサリアム（ETH）の追加取得を発表。
note<5243> 2531 -244
15日ストップ高の反動安。
TDSE<7046> 1665 +83
マイクロソフトが提供するAIエージェント開発ツール「Copilot Studio」の
活用支援サービスの提供開始。
グロービング<277A> 2895 -1
26年5月期業績予想の上方修正と初配実施を発表し15日買われる。16日は売り先行。
ポストプライム<198A> 270 +49
インターネットベンチャーであるサイブリッジが筆頭株主となると発表し
15日大幅高。16日も買い優勢。《CS》
スポンサードリンク