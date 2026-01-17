*06:46JST NY株式：NYダウは83.11ドル安、次期FRB議長指名睨む

米国株式市場は反落。ダウ平均は83.11ドル安の49359.33ドル、ナスダックは14.63ポイント安の23515.39で取引を終了した。

経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ、終了した。セクター別では不動産管理・開発や半導体・同製造装置が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落。

メモリー半導体、マイクロン・テクノロジー（MU）は同社取締役による株式購入が当局への届け出で明らかになり、上昇。電力会社のGEベルノバ（GEV）はトランプ政権が中間選挙に向け国民の電気料金を引き上げることなく、人工知能（AI）分野での国際的優位確保に必要なデータセンターの電力確保のため、国内最大の電力網運営会社PJMインターコネクションに対し、緊急の電力入札実施を指示する方針との報道で、上昇。一方で、現在工場を運営しているビストラ・コープ（VST）やコンステレーション・エナジー（CEG）はそれぞれ下落した。電気通信会社のASTスペースモバイル（ASTS）はミサイル防衛局「拡張可能国土革新企業多層防衛（SHIELD）」契約企業に選定され、大幅高。

ベッセント財務長官はインタビューで、次期FRB議長を巡る決定はダボス会議前後になるとの見解を示した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》