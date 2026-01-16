*23:48JST 【市場反応】米・12月鉱工業生産・設備稼働率は予想上回る、ドル下げ止まる

米12月鉱工業生産は前月比＋0.4％と、予想を上回った。11月分も＋0.4％へ＋0.2％から上方修正された。また、設備稼働率は76.3％と、予想外に11月76.1％から上昇し、7月来で最高となった。

米1月NY連銀サービス業活動は－16.1と12月－20.0から改善した。

良好な結果を受け、米国債相場は続落。10年債利回りは4.2％まで上昇した。ドル・円は157円95銭へ下落後、158円05銭で下げ止まり。ユーロ・ドルは1.1615ドルで伸び悩んだ。ポンド・ドルは1.3408ドルから1.3398ドルへじり安推移した。



[経済指標]

・米・1月NY連銀サービス業活動：－16.1（12月－20.0）

・米・12月鉱工業生産：前月比＋0.4％（予想＋0.1％ 11月＋0.4％←＋0.2％）

・米・12月設備稼働率：76.3％（予想76.0％、11月76.1％←76.0％）《KY》