*20:51JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、医薬品、小売業、不動産業なども下落。一方、ガラス・土石製品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、倉庫・運輸関連業、ゴム製品、繊維業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ガラス・土石製品 ／ 1,941.77 ／ 1.60

2. 非鉄金属 ／ 3,899.85 ／ 1.49

3. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,705.39 ／ 1.06

4. ゴム製品 ／ 5,776.52 ／ 1.03

5. 繊維業 ／ 925.56 ／ 0.73

6. 銀行業 ／ 599.82 ／ 0.53

7. 化学工業 ／ 2,790.28 ／ 0.50

8. その他製品 ／ 6,743.52 ／ 0.48

9. 建設業 ／ 2,977.37 ／ 0.42

10. 機械 ／ 4,823.81 ／ 0.39

11. 水産・農林業 ／ 723.83 ／ 0.19

12. 保険業 ／ 3,255.81 ／ 0.11

13. 石油・石炭製品 ／ 2,707.03 ／ 0.07

14. 金属製品 ／ 1,748.3 ／ 0.03

15. 卸売業 ／ 5,657.65 ／ 0.01

16. その他金融業 ／ 1,345.14 ／ -0.08

17. 食料品 ／ 2,493.78 ／ -0.22

18. 電気機器 ／ 6,787.11 ／ -0.25

19. パルプ・紙 ／ 656.77 ／ -0.41

20. 空運業 ／ 243.7 ／ -0.41

21. 証券業 ／ 950.95 ／ -0.46

22. 電力・ガス業 ／ 685.25 ／ -0.49

23. 輸送用機器 ／ 5,566.72 ／ -0.58

24. 陸運業 ／ 2,334.5 ／ -0.72

25. 鉄鋼 ／ 848.82 ／ -0.73

26. 精密機器 ／ 13,492.55 ／ -0.84

27. サービス業 ／ 3,321.61 ／ -0.91

28. 情報・通信業 ／ 7,401.77 ／ -0.99

29. 不動産業 ／ 2,764.14 ／ -1.07

30. 小売業 ／ 2,284.5 ／ -1.86

31. 医薬品 ／ 3,970.38 ／ -2.27

32. 鉱業 ／ 964.12 ／ -3.26

33. 海運業 ／ 1,813.57 ／ -4.42《FA》