*18:41JST 16日の中国本土市場概況：上海総合は4日続落、金融銘柄の下落が足かせ

16日の中国本土市場は4日続落。主要指標の上海総合指数が前日比10.69ポイント（0.26％）安の4101.91ポイントで引けた。

前場は買い優勢でスタートしたものの、過熱感を意識した売りが強まり続落となった。中国人民銀行（中央銀行）がセクター別貸出金利の引き下げを発表し一部戦略株には支援期待が強まったが、市場全体ではリスクオフが優勢だった。海外市場での調整を受けたリスク回避の動きも重しとなり、売り圧力が持続した。

市場心理には規制当局の過熱株抑制策が影を落とした。前日には証券購入の信用取引に対する証拠金率引き上げといったリスク管理強化策が伝わり、信用買いの手控えが顕著となった。また、売買代金の低迷が継続し、個人投資家の慎重姿勢が弱気を助長した。こうした中で銀行や保険といった金融セクターが軟調に推移し、下値模索の展開となった。

セクター別では、金融株が売られた。中国農業銀行（601288/SH）が1.6％安、招商銀行（600036/SH）が1.0％安、中国人寿保険（601628/SH）が2.7％安、中国平安保険（601318/SH）が1.6％安で引けた。また、不動産銘柄や防衛関連なども売られた。

半面、ハイテク関連が逆行高。北京兆易創新科技（603986/SH）や三安光電（600703/SH）、江蘇長電科技（600584/SH）がそろってストップ高の10.0％上昇。環旭電子（601231/SH）が6.3％高、富士康工業互聯網（601138/SH）が4.2％高で取引を終えた。ほかに、インフラや自動車銘柄も買われた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.10ポイント（0.04％）高の259.05ポイント、深センB株指数が0.45ポイント（0.04％）高の1259.89ポイントで終了した。《AK》