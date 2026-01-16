関連記事
東証グロ－ス指数は小幅続伸、出遅れ感強く買い意欲継続
東証グロース市場指数 955.97 ＋2.84／出来高 3億2897万株／売買代金 1993億円東証グロース市場250指数 734.02 ＋1.81／出来高1億9603万株／売買代金 1542億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小幅続伸。値上がり銘柄数は277、値下がり銘柄数は294、変わらずは36。
前日15日の米株式市場でダウ平均は3日ぶり反発。良好な経済指標や、ゴールドマン・サックス（GS）やモルガン・スタンレー（MS）の決算を好感した買い、台湾セミ（TSMC）の決算、トランプ大統領がイラン攻撃しないとタカ派色を弱めたことなどが好感された。
今日のグロ－ス市場はマイナス圏で推移する時間が長かったが、下値は堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.62％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の新興市場は朝方は買い優勢の展開となり、東証グロース市場指数は取引開始後に上昇した。しかし、東証グロース市場指数は昨日、3.3％の大幅高となったことから、今日の新興市場は短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすく、朝方の買い一巡後は東証グロース市場指数はマイナス圏に沈んだ。ただ、東証プライムは引き続き高値警戒感が意識され、積極的に物色しにくい状況となっている一方、出遅れ感の強い新興市場には投資資金が向かいやすく、こうした状況を映し、今日の東証グロース市場指数は下値の堅い展開で、東証グロース市場指数は取引終盤にプラス圏を回復して本日を終えた。
個別では、最高暗号資産責任者（CCO）を新設し次世代DAT構想の策定に着手すると発表したアライドアーキ＜6081＞、アプリケーション開発やネットワーク構築などを行うルーヴ・システム社を孫会社化すると発表したハイブリッドテク＜4260＞、ピュアスタットの効果を評価する臨床研究が開始されたたと発表した3Dマトリクス＜7777＞、マイクロソフトが提供するAIエージェント開発ツール「Copilot Studio」の活用支援サービスの提供を開始したと発表したTDSE＜7046＞が上げた。時価総額上位銘柄では、GENDA＜9166＞やサンバイオ＜4592＞が上昇。値上がり率上位には、中村超硬＜6166＞、ポストプライム＜198A＞などが顔を出した。
一方、第1四半期営業利益が前年同期比2.3倍となり前日買われた反動安となったABEJA＜5574＞、引き続き第1四半期営業利益20.8％減が嫌気されたククレブ＜276A＞、引き続き通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が20.8％にとどまったことが嫌気されたアイドマHD＜7373＞、前日ストップ高の反動安となったnote＜5243＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞が下落。値下がり率上位には、Defコン＜4833＞、VALUENEX＜4422＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6081|アライドアーキ | 293| 80| 37.56|
2| 6166|中村超硬 | 389| 80| 25.89|
3| 198A|ポストプライム | 270| 49| 22.17|
4| 7777|３Ｄマトリクス | 480| 80| 20.00|
5| 2195|アミタＨＤ | 489| 80| 19.56|
6| 4260|ハイブリッドテク | 335| 50| 17.54|
7| 265A|エイチエムコム | 1250| 183| 17.15|
8| 3138|富士マガ | 1030| 150| 17.05|
9| 4588|オンコリス | 1943| 225| 13.10|
10| 186A|アストロスケール | 929| 100| 12.06|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 100| -14| -12.28|
2| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 1320| -180| -12.00|
3| 9227|マイクロ波化学 | 1204| -146| -10.81|
4| 7373|アイドマＨＤ | 2261| -259| -10.28|
5| 5243|ｎｏｔｅ | 2531| -244| -8.79|
6| 4412|サイエンスアーツ | 2432| -198| -7.53|
7| 6085|アキテクツＳＪ | 325| -26| -7.41|
8| 4894|クオリプス | 8040| -590| -6.84|
9| 3664|モブキャスト | 41| -3| -6.82|
10| 7036|イーエムＮＪ | 921| -59| -6.02|《SK》
