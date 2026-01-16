関連記事
ソフトウェアＳなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2562＞ ;上場ダウH;490%;3895;1.17;3482;0 ＜7135＞ ;ジャパンクラフトＨＤ;411%;57600;4.11;220;0 ＜9913＞ ;日邦産業;309%;3400;2.87;2849;49 ＜7962＞ ;キングジム;231%;83500;0.14;826;3 ＜2378＞ ;ルネサンス;219%;66900;0.29;1125;8 ＜3198＞ ;SFP;213%;137600;0.09;2247;27 ＜2937＞ ;サンクゼール;158%;5700;1.82;1720;15 ＜3903＞ ;ｇｕｍｉ;146%;1159900;3.15;400;6 ＜5033＞ ;ヌーラボ;139%;10000;19.61;756;2 ＜8165＞ ;千趣会;117%;194100;0.31;207;2 ＜7991＞ ;マミヤオーピー;116%;49600;6.62;1712;16 ＜6778＞ ;アルチザ;113%;8900;19.41;602;3 ＜2196＞ ;エスクリ;109%;90700;5.08;170;4 ＜2676＞ ;高千穂交;100%;36900;0.37;2059;-2 ＜3399＞ ;山岡家;96%;82800;5.21;3130;50 ＜4167＞ ;ココペリ;85%;16400;9.18;303;5 ＜3733＞ ;ソフトウェアＳ;83%;1000;0.91;13710;110 ＜7625＞ ;Ｇダイニング;80%;1600;72.21;403;0 ＜1827＞ ;ナカノフドー;73%;27700;20.57;1167;-11 ＜9279＞ ;ギフトHD;71%;51200;0.63;3720;-35
[コメント]ソフトウェアＳ＜3733＞は信用倍率1倍を下回って売り長で推移している。《FA》
