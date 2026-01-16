*15:35JST 新興市場銘柄ダイジェスト：TDSEは大幅続伸、3Dマトリクスは急騰

＜7046＞ TDSE 1665 +83

大幅続伸。Microsoftが提供するAIエージェント開発プラットフォーム「Copilot Studio」活用支援サービスの提供を開始した。Copilot Studioはノーコード／ローコードで業務に特化したAIエージェントを構築できるプラットフォーム。Microsoft 365等との親和性が高く、社内データを活用したRAG(検索拡張生成)の構築も容易に行える。同社はこれまでのAI エージェントの構築実績と高い技術力を活かし、顧客のCopilot Studio活用を支援する。

＜7777＞ 3Dマトリクス 480 +80

急騰、年初来高値更新。15日の取引終了後に、甲状腺切離後の滲出性出血に対するピュアスタットの効果を評価する医師主導特定臨床研究が開始されたことを発表し、好材料視されている。自己組織化ペプチド技術を用いた吸収性局所止血材「ピュアスタット」について、静岡県立静岡がんセンターにおいて、甲状腺切離後の滲出性出血に対する止血材としての評価を目的とした医師主導の特定臨床研究が開始された。同社では、ピュアスタットの甲状腺切離後における臨床的有用性について検討していくとしている。

＜4260＞ ハイブリッドテク 335 +50

急騰。15日の取引終了後に、MCP35(中核子会社：グルーヴ・システム)の全株式を取得し子会社化すること、及びグルーヴ・システムを孫会社化することを発表し、好材料視されている。取得価額は約2.27億円。今回の株式取得により、同社グループ及びグルーヴ・システムがそれぞれ有する大手SIerを中心としたクライアント基盤を活用し、エンジニアの相互供給及び案件対応力の強化を図るとともに、グループ一体でのエンジニア育成及び採用活動の強化を推進していくとしている。

＜5026＞ トリプルアイズ 766 -22

反落。LIMNOとソフトウェア開発における協力関係をスタートしたと発表し、買い先行も上値は重い。その一環として、LIMNOが販売する業務用タブレット「Funity」に同社の顔認証AI「AIZE Biz(アイズビズ)」が認証ソフトウェアとして採用された。今後、「ハードはLIMNO、ソフトウェアはトリプルアイズ」という役割分担のもと、業務理解に基づくカスタマイズ開発を担い、LIMNOタブレットの特長を活かしつつ、現場ごとの運用に最適化した出退勤システムを提供していくとしている。

＜5580＞ プロディライト 1705 -34

反落。15日の取引終了後に、三菱グループを代表するオートリース会社である三菱オートリースへのクラウドPBX「INNOVERA(イノベラ)」の導入事例を公開した。三菱オートリースは「INNOVERA」を導入することによって、リモートワーク・フリーアドレスといった多様な働き方における効率的な電話対応や繁忙期の増員によって起こる設定変更の省力化、電話応対業務の可視化及び業務負荷の分散を実現したとしている。ただ、株価に対する反応は限定的となっている。

＜3692＞ FFRI 9810 -120

反落。セキュリティ・サービスの提供に特化した子会社を設立することを発表、買い先行も上値は重い。同社を含めた民間のキャパシティは限定的で、セキュリティ人材の不足が課題となっている。特にサイバーセキュリティのコア技術の研究開発を行う国内企業はほぼ同社のみとなっており、ニーズの強さに対してキャパシティがボトルネックとなっている状況から、官民ともに需要の強いセキュリティ教育や、ペネトレーションテスト、脆弱性診断といったセキュリティ・サービスの提供に特化した子会社を設立することとした。《NH》