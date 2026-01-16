*14:23JST インテリックスホールディングス---2026年５月期連結業績予想を発表 経常利益20億円、年間配当合計46円

インテリックスホールディングス＜463A＞は13日、2026年5月期(2025年6月1日-2026年5月31日)の連結業績予想および配当予想について発表した。

2025年12月1日に単独株式移転により設立された同社は、子会社であるインテリックスが2025年7月11日付で公表した業績予想を踏襲する形で、当期通期売上高564.15億円、営業利益24.98億円、経常利益20.06億円、親会社株主に帰属する当期純利益13.46億円、1株当たり当期純利益165円21銭を見込んでいる。また、インテリックスの2026年5月期第2四半期(中間期)における連結業績は、売上高302.78億円、営業利益18.26億円、経常利益15.31億円、親会社株主に帰属する中間純利益10.59億円、1株当たり中間純利益130円50銭と算出されている。

配当予想については、インテリックスホールディングスとしては期末配当を1株当たり23円としている。一方、設立前のインテリックスでは第2四半期末に1株当たり23円の配当を決議しており、これを合わせると株主が受け取る年間配当は合計46円となる。《NH》