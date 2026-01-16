ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ファーストリテが1銘柄で約86円分押し下げ

2026年1月16日 12:39

記事提供元:フィスコ

*12:39JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ファーストリテが1銘柄で約86円分押し下げ
16日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり102銘柄、値下がり123銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は続落。235.91円安の53874.59円（出来高概算12億2435万株）で前場の取引を終えている。

前日15日の米国株式市場は反発。ダウ平均は292.81ドル高の49442.44ドル、ナスダックは58.27ポイント高の23530.02で取引を終了した。国内の雇用関連指標含め良好な経済指標を受け景気見通しが改善。さらに、金融のゴールドマン・サックス（GS）やモルガン・スタンレー（MS）の決算を好感した買いに加え、台湾セミ（TSMC）の決算が人工知能（AI）チップを巡る楽観的見解を強め半導体が相場を一段と押し上げた。トランプ大統領がイラン攻撃しないとタカ派色を弱め原油安も好感され終日堅調に推移し、終了した。

米株市場を横目に、16日の日経平均は39.22円安の54071.28円と続落して取引を開始した。その後やや下げ幅を広げた後、マイナス圏で横ばい推移となった。日経平均は昨日、上昇一服となったが、引き続き高値警戒感が意識されているほか、週末ということもあって積極的な買いを手控える向きがあった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことが東京市場の株価の重しとなった。

個別では、スクリン＜7735＞、コマツ＜6301＞、SMC＜6273＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテク＜6920＞、TDK＜6762＞、住友商＜8053＞、電通グループ＜4324＞、住友電＜5802＞、京セラ＜6971＞、ダイキン＜6367＞、アドバンテス＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、中外薬＜4519＞、ベイカレント＜6532＞、東エレク＜8035＞、良品計画＜7453＞、イオン＜8267＞、アステラス薬<4503>、第一三共<4568>、テルモ<4543>、コナミG<9766>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、塩野義<4507>、大塚HD<4578>、信越化<4063>などの銘柄が下落。

業種別では、海運業、鉱業、医薬品などが下落した一方で、ガラス・土石製品、ゴム製品、銀行業などが上昇した。

値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約86円押し下げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、東エレク＜8035＞、ベイカレント＜6532＞、ファナック<6954>、テルモ<4543>、アステラス薬<4503>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはTDK＜6762＞となり1銘柄で日経平均を約23円押し上げた。同2位はスクリーンHD＜7735＞となり、レーザーテック＜6920＞、コマツ＜6301＞、ディスコ＜6146＞、ダイキン＜6367＞、京セラ＜6971＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　53874.59(-235.91)

値上がり銘柄数 102(寄与度+182.02)
値下がり銘柄数 123(寄与度-417.93)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2090　 46　 23.06
＜7735＞　SCREEN　　　　　17715　 835　 11.16
＜6920＞　レーザーテック　　　 36550　 720　 9.63
＜6301＞　小松製作所　　　　　　5745　 273　 9.13
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 60310　 1210　 8.09
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19985　 235　 7.86
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2300　 27.5　 7.35
＜6273＞　SMC　　　　　　　 66510　 2190　 7.32
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4058　 7　 5.62
＜8053＞　住友商事　　　　　　　6276　 144　 4.81
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7552　 70　 4.68
<7974>　任天堂　　　　　　　 10570　 120　 4.01
＜4324＞　電通グループ　　　　　3227　 119　 3.98
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6823　 107　 3.58
<1721>　コムシスHD　　　　　 4977　 106　 3.54
<6305>　日立建機　　　　　　　5430　 96　 3.21
<9735>　セコム　　　　　　　　5840　 47　 3.14
<8001>　伊藤忠商事　　　　　2119.5　 18.5　 3.09
<3099>　三越伊勢丹HD　　　　2652.5　 92.5　 3.09
<6506>　安川電機　　　　　　　5319　 91　 3.04


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 62930　 -1080　-86.64
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8247　 -347　-34.80
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42250　 -340　-34.09
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6565　 -638　-21.33
<6954>　ファナック　　　　　　6659　 -91　-15.21
<4543>　テルモ　　　　　　　2185.5　 -54.5　-14.57
<4503>　アステラス製薬　　　2234.5　 -67.5　-11.28
<9766>　コナミG　　　　　　　21425　 -335　-11.20
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2134　 -99.5　 -9.98
<4568>　第一三共　　　　　　　3309　 -92　 -9.23
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3856　 -48　 -8.02
<4578>　大塚HD　　　　　　　 8972　 -234　 -7.82
<4507>　塩野義製薬　　　　　2860.5　 -77.5　 -7.77
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3118　 -116　 -7.75
<4063>　信越化　　　　　　　　5619　 -36　 -6.02
<7832>　バンナムHD　　　　　 4152　 -51　 -5.11
<4307>　野村総合研究所　　　　6004　 - 146　 -4.88
<2413>　エムスリー　　　　　　2068　 -60.5　 -4.85
<6501>　日立製作所　　　　　　5219　 -139　 -4.65
<3382>　7＆iHD　　　　　　 2212　 -39.5　 -3.96《CS》

