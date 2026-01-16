ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ポストプライ、コプロHDなどがランクイン

2026年1月16日 10:41

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月16日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜198A＞ ポストプライ　　　 7033600 　107280.82　 303.61% 0.3348%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　8458 　54051.358　 285.6% 0.004%
＜7059＞ コプロHD　　　　　619400 　106293.76　 221.03% 0.0826%
＜2511＞ NF外債　　　　　　194920 　48705.159　 189.9% 0.0171%
＜3856＞ Abalance　　1956400 　229084.62　 186.58% 0.0393%
＜5707＞ 東邦鉛　　　　　　　8553600 　4782446.72　 124.38% -0.0772%
＜1488＞ iFJリート　　　　261796 　197994.875　 105.62% -0.0069%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　　534800 　236619.1　 105.45% -0.0369%
＜1434＞ JESCOHD　　　196600 　145346.1　 88.71% 0.0746%
＜7777＞ 3Dマトリックス　　15176800 　2557022.82　 87.84% 0.0925%
＜7859＞ アルメディオ　　　　5102400 　359864.32　 87.7% -0.0211%
＜9286＞ エネクスインフラ　　2154 　58038.68　 84.16% -0.0243%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　8066300 　4101191.62　 76.99% -0.1358%
＜4892＞ サイフューズ　　　　231400 　70283.66　 75.11% 0.0374%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　51084700 　4241246.78　 65.83% 0.0563%
＜4406＞ 日理化　　　　　　　2231800 　275766.9　 62.52% -0.0618%
＜7373＞ アイドマHD　　　　336400 　363542.44　 60.6% -0.0722%
＜6182＞ メタリアル　　　　　275700 　77802.84　 56.67% 0.07%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　　608000 　269051.2　 56.47% -0.0055%
＜336A＞ ダイナミクマ　　　　1015500 　361151.08　 54.67% -0.0445%
<7794> イーディーピ　　　　523600 　140600.9　 53% 0.0698%
<5262> 日ヒューム　　　　　2185200 　1866441.7　 52.23% -0.0365%
<6901> 沢藤電　　　　　　　54500 　37496.82　 50.19% 0%
<261A> 日水コン　　　　　　238900 　333861　 49.01% -0.044%
<5906> MK精工　　　　　　23900 　10082.28　 47% 0.0164%
<1473> Oneトピクス　　　10730 　23035.434　 43.92% -0.0058%
<224A> GXウラニウム　　　111324 　121948.083　 43.08% 0.002%
<4382> HEROZ　　　　　130900 　68903.44　 42.44% -0.015%
<238A> 米債25H　　　　　1174070 　99370.412　 42.28% 0.0007%
<2776> 新都HD　　　　　　667000 　62536.12　 34.29% 0.0234%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

