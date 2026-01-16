関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ポストプライ、コプロHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月16日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜198A＞ ポストプライ 7033600 107280.82 303.61% 0.3348%
＜2630＞ MXS米株ヘ 8458 54051.358 285.6% 0.004%
＜7059＞ コプロHD 619400 106293.76 221.03% 0.0826%
＜2511＞ NF外債 194920 48705.159 189.9% 0.0171%
＜3856＞ Abalance 1956400 229084.62 186.58% 0.0393%
＜5707＞ 東邦鉛 8553600 4782446.72 124.38% -0.0772%
＜1488＞ iFJリート 261796 197994.875 105.62% -0.0069%
＜5287＞ イトーヨーギョ 534800 236619.1 105.45% -0.0369%
＜1434＞ JESCOHD 196600 145346.1 88.71% 0.0746%
＜7777＞ 3Dマトリックス 15176800 2557022.82 87.84% 0.0925%
＜7859＞ アルメディオ 5102400 359864.32 87.7% -0.0211%
＜9286＞ エネクスインフラ 2154 58038.68 84.16% -0.0243%
＜7746＞ 岡本硝子 8066300 4101191.62 76.99% -0.1358%
＜4892＞ サイフューズ 231400 70283.66 75.11% 0.0374%
＜6993＞ 大黒屋 51084700 4241246.78 65.83% 0.0563%
＜4406＞ 日理化 2231800 275766.9 62.52% -0.0618%
＜7373＞ アイドマHD 336400 363542.44 60.6% -0.0722%
＜6182＞ メタリアル 275700 77802.84 56.67% 0.07%
＜4222＞ 児玉化 608000 269051.2 56.47% -0.0055%
＜336A＞ ダイナミクマ 1015500 361151.08 54.67% -0.0445%
<7794> イーディーピ 523600 140600.9 53% 0.0698%
<5262> 日ヒューム 2185200 1866441.7 52.23% -0.0365%
<6901> 沢藤電 54500 37496.82 50.19% 0%
<261A> 日水コン 238900 333861 49.01% -0.044%
<5906> MK精工 23900 10082.28 47% 0.0164%
<1473> Oneトピクス 10730 23035.434 43.92% -0.0058%
<224A> GXウラニウム 111324 121948.083 43.08% 0.002%
<4382> HEROZ 130900 68903.44 42.44% -0.015%
<238A> 米債25H 1174070 99370.412 42.28% 0.0007%
<2776> 新都HD 667000 62536.12 34.29% 0.0234%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
