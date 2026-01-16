*10:19JST 日本PCサービス---26年8月期第1四半期は増収増益、経常利益は急拡大

日本PCサービス＜6025＞は14日、2026年8月期第1四半期(9-11月)連結決算を発表した。売上高が前期比20.5%増の19.43億円、営業利益が同938.5%増の0.82億円、経常利益が0.8億円（前年同期は経常利益6百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益が0.39億円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失0百万円）となった。

情報通信サービス業界においては、コロナ禍で加速したDX化に加え、DX社会ならではのデジタルデバイドなど新たな課題も発生しており、情報通信ネットワーク及びそれらの修理・メンテナンスは、ますます社会的必要性の高まりを見せている。このような状況の中で同社グループは、「1」認知向上への成長投資、「2」個人向けサポートの事業基盤強化、「3」法人DXサポートの領域拡大と継続収益化の拡大の各施策に注力し、事業活動を行った。

2026年8月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比8.4%増の74.00億円、営業利益は同39.5%減の0.60億円、経常利益は同63.9%減の0.45億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同100.0%減の0.00億円。なお、当第1四半期において通期計画を超過したが、第2四半期以降に予定している認知向上PJ（広告宣伝投資1.5億円）の執行状況を見極めるため、予想は据え置いている。《NH》