*09:40JST ベルシステム24---ベルシステム24とレブコム、企業の営業活動における会話データ活用スキーム構築の戦略的協業を開始

ベルシステム24ホールディングス＜6183＞は13日、子会社であるベルシステム24と株式会社RevComm（レブコム）が、営業活動における顧客との会話データの活用スキーム構築に向けた戦略的協業を開始すると発表した。

両社はこれまで、レブコムが提供する音声解析AI「MiiTel」と、ベルシステム24のBPOノウハウや専門人材を融合し、インサイドセールス領域での協業を進めてきた。

今回、対象領域をフィールド営業や店舗販売などの対面領域に拡げ、電話、Ｗeb会議などを含んだ複数チャネルでの営業活動全般のデータ活用を目指す。従来、ブラックボックス化していた対面での会話データを可視化し、属人化の解消に加え、ベテラン営業担当者の成功パターンを基にしたトークスクリプト開発、営業・販売戦略立案に加えマーケティング活用などに繋げていく。本協業によって両社は、3年後に20億円の売上創出を目指す。《NH》