出来高変化率ランキング（9時台）～3Dマトリクス、岡本硝子などがランクイン

2026年1月16日 09:38

記事提供元：フィスコ

*09:38JST 出来高変化率ランキング（9時台）～3Dマトリクス、岡本硝子などがランクイン
3Dマトリクス＜7777＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前日取引終了後に、吸収性局所止血材「ピュアスタット」について、甲状腺切離後の滲出性出血に対する止血材としての評価を目的とした医師主導の特定臨床研究が開始されたと発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。止血有効性に加え、術後の声帯運動機能低下の発生割合やドレーン留置期間などについても評価するとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月16日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2630＞ MXS米株ヘ　　　 8322 　54051.358　 284.16% 0.0037%
＜198A＞ ポストプライ　　　　2302900 　107280.82　 185.66% 0.199%
＜2511＞ NF外債　　　　　　169370 　48705.159　 172.06% 0.02%
＜7059＞ コプロHD　　　　　367800 　106293.76　 159.77% 0.125%
＜6901＞ 沢藤電　　　　　　　54400 　37496.82　 50% 0%
＜9286＞ エネクスインフラ　　1561 　58038.68　 48.78% -0.0243%
＜238A＞ 米債25H　　　　　1149230 　99370.412　 40.11% 0.0014%
＜4892＞ サイフューズ　　　　153000 　70283.66　 31.38% 0.0538%
＜237A＞ iS米債25　　　　370730 　57842.27　 28.9% 0.0029%
＜1488＞ iFJリート　　　　130053 　197994.875　 28.8% -0.0074%
＜1434＞ JESCOHD　　　107400 　145346.1　 25.07% 0.1418%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　12025 　140570.75　 24.37% 0.0006%
＜8158＞ ソーダニッカ　　　　66300 　71667.46　 15.62% 0.0025%
＜1494＞ One高配　　　　　2330 　86176.65　 9.93% -0.0059%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　28766100 　4241246.78　 9.86% 0.1267%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　　201300 　236619.1　 9.8% 0.0739%
＜336A＞ ダイナミクマ　　　　620800 　361151.08　 9.19% -0.0044%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　3752800 　4101191.62　 8.77% 0.2527%
＜4027＞ テイカ　　　　　　　171600 　205938.24　 6.94% 0.0304%
<5262> 日ヒューム　　　　　1312600 　1866441.7　 6.33% -0.0354%
＜7777＞ 3Dマトリックス　　6603600 　2557022.82　 1.85% 0.1425%
<6058> ベクトル　　　　　　520600 　699857.68　 1.64% -0.0284%
<4406> 日理化　　　　　　　1121200 　275766.9　 0.59% 0.0145%
<7859> アルメディオ　　　　1994000 　359864.32　 -0.97% 0.0899%
<3496> アズーム　　　　　　45500 　258937.2　 -1.67% 0.0019%
<2445> タカミヤ　　　　　　97200 　46171.56　 -3.05% 0.0434%
<5707> 東邦鉛　　　　　　　2142700 　4782446.72　 -5.76% 0.1554%
<2090> NZAM米7H　　　170 　21199.806　 -8.67% -0.0028%
<5834> SBIリーシンク　　23900 　148700.2　 -10.18% 0.0213%
<4392> FIG　　　　　　　290700 　129254.86　 -10.2% 0.0159%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

