*09:38JST 出来高変化率ランキング（9時台）～3Dマトリクス、岡本硝子などがランクイン

3Dマトリクス＜7777＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前日取引終了後に、吸収性局所止血材「ピュアスタット」について、甲状腺切離後の滲出性出血に対する止血材としての評価を目的とした医師主導の特定臨床研究が開始されたと発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。止血有効性に加え、術後の声帯運動機能低下の発生割合やドレーン留置期間などについても評価するとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月16日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2630＞ MXS米株ヘ 8322 54051.358 284.16% 0.0037%

＜198A＞ ポストプライ 2302900 107280.82 185.66% 0.199%

＜2511＞ NF外債 169370 48705.159 172.06% 0.02%

＜7059＞ コプロHD 367800 106293.76 159.77% 0.125%

＜6901＞ 沢藤電 54400 37496.82 50% 0%

＜9286＞ エネクスインフラ 1561 58038.68 48.78% -0.0243%

＜238A＞ 米債25H 1149230 99370.412 40.11% 0.0014%

＜4892＞ サイフューズ 153000 70283.66 31.38% 0.0538%

＜237A＞ iS米債25 370730 57842.27 28.9% 0.0029%

＜1488＞ iFJリート 130053 197994.875 28.8% -0.0074%

＜1434＞ JESCOHD 107400 145346.1 25.07% 0.1418%

＜2632＞ MXSナ100ヘ 12025 140570.75 24.37% 0.0006%

＜8158＞ ソーダニッカ 66300 71667.46 15.62% 0.0025%

＜1494＞ One高配 2330 86176.65 9.93% -0.0059%

＜6993＞ 大黒屋 28766100 4241246.78 9.86% 0.1267%

＜5287＞ イトーヨーギョ 201300 236619.1 9.8% 0.0739%

＜336A＞ ダイナミクマ 620800 361151.08 9.19% -0.0044%

＜7746＞ 岡本硝子 3752800 4101191.62 8.77% 0.2527%

＜4027＞ テイカ 171600 205938.24 6.94% 0.0304%

<5262> 日ヒューム 1312600 1866441.7 6.33% -0.0354%

＜7777＞ 3Dマトリックス 6603600 2557022.82 1.85% 0.1425%

<6058> ベクトル 520600 699857.68 1.64% -0.0284%

<4406> 日理化 1121200 275766.9 0.59% 0.0145%

<7859> アルメディオ 1994000 359864.32 -0.97% 0.0899%

<3496> アズーム 45500 258937.2 -1.67% 0.0019%

<2445> タカミヤ 97200 46171.56 -3.05% 0.0434%

<5707> 東邦鉛 2142700 4782446.72 -5.76% 0.1554%

<2090> NZAM米7H 170 21199.806 -8.67% -0.0028%

<5834> SBIリーシンク 23900 148700.2 -10.18% 0.0213%

<4392> FIG 290700 129254.86 -10.2% 0.0159%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》