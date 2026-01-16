関連記事
*08:46JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比210円安の53990円
ADR（米国預託証券）の日本株は、ADR市場では、対東証比較（ドル158.64円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車＜7203＞、三菱商事＜8058＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比210円安の53990円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は292.81ドル高の49442.44ドル、ナスダックは58.27ポイント高の23530.02で取引を終了した。国内の雇用関連指標含め良好な経済指標を受け景気見通しが改善し、寄り付き後、上昇。さらに、金融のゴールドマンサックス（GS）やモルガン・スタンレー（MS）の決算を好感した買いに加え、台湾セミ（TSMC）の決算が人工知能（AI）チップを巡る楽観的見解を強め半導体が相場を一段と押し上げた。トランプ大統領がイラン攻撃しないとタカ派色を弱め原油安も好感され終日堅調に推移し、終了した。
15日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円88銭へ上昇後、158円41銭まで反落し、158円63銭で引けた。米雇用関連指標や地区連銀製造業が予想を上回ったためドル買いが優勢となった。その後、日米高官発言を受けた根強い円安是正介入警戒感に反落した。ユーロ・ドルは1.1625ドルから1.1593ドルまで下落し、1.1608ドルで引けた。
NY原油先物2月限は反落（NYMEX原油2月限終値：59.19 ↓2.83）。ニューヨーク商業
取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－2.83ドル（－4.56％）の59.19ドル
で通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
5020 (JXHLY) ENEOS 16.25 1289 58 4.71
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9518 278 3.01
8035 (TOELY) 東京エレク 137.00 43467 877 2.06
6857 (ATEYY) アドバンテスト 144.50 22923 433 1.93
8053 (SSUMY) 住友商事 39.35 6242 110 1.79
「ADR下落率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6594 (NJDCY) 日本電産 3.29 2088 -51 -2.38
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.10 1039 -1062 -50.55
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1705 -187.5 -9.91
8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 4125 -177 -4.11
8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.59 1521 -41.5 -2.66
■そのたADR（15日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 232.33 5.03 3686 -2
8
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.64 0.48 2956 -8
8035 (TOELY) 東京エレク 137.00 5.31 43467 87
7
6758 (SONY.N) ソニー 24.12 0.03 3826 -7
8
9432 (NTTYY) NTT 25.06 -0.05 159 -0.5
8058 (MTSUY) 三菱商事 25.95 0.36 4117 -2
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.49 -0.28 5313 -4
5
9983 (FRCOY) ファーストリテ 40.26 -0.63 63868 -14
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 12.71 -0.46 4033 -18
4063 (SHECY) 信越化学工業 17.75 0.42 5632 -2
3
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.10 0.18 1039 -106
2
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.36 0.62 5649 -26
8031 (MITSY) 三井物産 647.70 13.70 5138 -1
0
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 1.00 9518 278
4568 (DSNKY) 第一三共 21.55 0.14 3419 1
8
9433 (KDDIY) KDDI 16.74 -0.25 2656 -5
7974 (NTDOY) 任天堂 16.35 0.29 10375 -7
5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.88 -0.12 6009 -44
7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.10 0.36 1645 -
6
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.31 0.01 5809 -2
1
6902 (DNZOY) デンソー 14.19 0.33 2251 -23.
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.82 0.04 8509 -8
5
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.99 -0.19 2854 -19.
5
8411 (MFG.N) みずほFG 8.49 0.10 6734 -32
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.45 0.10 19751
1
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.33 -0.14 5181
5
7741 (HOCPY) HOYA 161.81 -1.48 25670 60
6503 (MIELY) 三菱電機 64.63 0.25 5126 4
7
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.63 -0.02 3373 -2
7
7751 (CAJPY) キヤノン 30.26 -0.10 4800 2
2
6273 (SMCAY) SMC 20.33 0.20 64503 183
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 15.84 0.97 2513 -2
3
6146 (DSCSY) ディスコ 37.90 0.60 60125 102
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.10 -0.01 2237 -14.5
8053 (SSUMY) 住友商事 39.35 1.70 6242 11
0
6702 (FJTSY) 富士通 29.03 0.01 4605 -3
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 119.89 8.29 19019 -13
1
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.95 0.01 3474 -3
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1705 -187.
5
8002 (MARUY) 丸紅 322.39 5.82 5114 -2
9
6723 (RNECY) ルネサス 7.37 -0.11 2338 -1
1
6954 (FANUY) ファナック 21.23 -0.47 6736 -1
4
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.96 0.14 3960 -59
8801 (MTSFY) 三井不動産 35.50 -0.10 1877 -10.
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 34.56 0.56 5483 1
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.76 -0.01 3414 -2
7
6594 (NJDCY) 日本電産 3.29 0.59 2088 -5
1
6857 (ATEYY) アドバンテスト 144.50 0.70 22923 43
3
4543 (TRUMY) テルモ 14.06 -0.24 2230 -1
0
8591 (IX.N) オリックス 30.52 0.16 4842 2
0
（時価総額上位50位、1ドル158.64円換算）《AN》
