*08:42JST 1/16

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（49442.44、+292.81）

・ナスダック総合指数は上昇（23530.02、+58.27）

・SOX指数は上昇（7837.30、+135.82）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（54110.50、-230.73）

・シカゴ日経225先物は下落（53990、-210）

・米原油先物相場は下落（59.19、-2.83）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・片山財務相が日本記者クラブで会見

・12月ドイツCPI

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S) (先週)

・1月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-10)

・11月ブラジル経済活動

・12月米国鉱工業生産指数

・1月米国NAHB住宅市場指数

・インド外貨準備高(先週)

・米国ジェファーソンFRB副議長が金融カンファレンスで基調講演《YY》