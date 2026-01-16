関連記事
1/16の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（49442.44、+292.81）
・ナスダック総合指数は上昇（23530.02、+58.27）
・SOX指数は上昇（7837.30、+135.82）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（54110.50、-230.73）
・シカゴ日経225先物は下落（53990、-210）
・米原油先物相場は下落（59.19、-2.83）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・片山財務相が日本記者クラブで会見
・12月ドイツCPI
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S) (先週)
・1月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-10)
・11月ブラジル経済活動
・12月米国鉱工業生産指数
・1月米国NAHB住宅市場指数
・インド外貨準備高(先週)
・米国ジェファーソンFRB副議長が金融カンファレンスで基調講演《YY》
