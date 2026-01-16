*07:55JST 米国株式市場は反発、景気見通し改善やAI期待が支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（15日）

JAN15

Ｏ 54070（ドル建て）

Ｈ 54625

Ｌ 53875

Ｃ 54100 大証比-100（イブニング比+80）

Vol 3132



JAN15

Ｏ 54000（円建て）

Ｈ 54505

Ｌ 53755

Ｃ 53990 大証比-210（イブニング比-30）

Vol 22649

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（15日）

ADR市場では、対東証比較（ドル158.64円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車

＜7203＞、三菱商事＜8058＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 232.33 5.03 3686 -2

8

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.64 0.48 2956 -8

8035 (TOELY) 東京エレク 137.00 5.31 43467 87

7

6758 (SONY.N) ソニー 24.12 0.03 3826 -7

8

9432 (NTTYY) NTT 25.06 -0.05 159 -0.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 25.95 0.36 4117 -2

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.49 -0.28 5313 -4

5

9983 (FRCOY) ファーストリテ 40.26 -0.63 63868 -14

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 12.71 -0.46 4033 -18

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.75 0.42 5632 -2

3

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.10 0.18 1039 -106

2

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.36 0.62 5649 -26

8031 (MITSY) 三井物産 647.70 13.70 5138 -1

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 1.00 9518 278

4568 (DSNKY) 第一三共 21.55 0.14 3419 1

8

9433 (KDDIY) KDDI 16.74 -0.25 2656 -5

7974 (NTDOY) 任天堂 16.35 0.29 10375 -7

5

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.88 -0.12 6009 -44

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.10 0.36 1645 -

6

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.31 0.01 5809 -2

1

6902 (DNZOY) デンソー 14.19 0.33 2251 -23.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.82 0.04 8509 -8

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.99 -0.19 2854 -19.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.49 0.10 6734 -32

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.45 0.10 19751

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.33 -0.14 5181

5

7741 (HOCPY) HOYA 161.81 -1.48 25670 60

6503 (MIELY) 三菱電機 64.63 0.25 5126 4

7

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.63 -0.02 3373 -2

7

7751 (CAJPY) キヤノン 30.26 -0.10 4800 2

2

6273 (SMCAY) SMC 20.33 0.20 64503 183

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 15.84 0.97 2513 -2

3

6146 (DSCSY) ディスコ 37.90 0.60 60125 102

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.10 -0.01 2237 -14.5

8053 (SSUMY) 住友商事 39.35 1.70 6242 11

0

6702 (FJTSY) 富士通 29.03 0.01 4605 -3

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 119.89 8.29 19019 -13

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.95 0.01 3474 -3

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1705 -187.

5

8002 (MARUY) 丸紅 322.39 5.82 5114 -2

9

6723 (RNECY) ルネサス 7.37 -0.11 2338 -1

1

6954 (FANUY) ファナック 21.23 -0.47 6736 -1

4

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.96 0.14 3960 -59

8801 (MTSFY) 三井不動産 35.50 -0.10 1877 -10.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 34.56 0.56 5483 1

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.76 -0.01 3414 -2

7

6594 (NJDCY) 日本電産 3.29 0.59 2088 -5

1

6857 (ATEYY) アドバンテスト 144.50 0.70 22923 43

3

4543 (TRUMY) テルモ 14.06 -0.24 2230 -1

0

8591 (IX.N) オリックス 30.52 0.16 4842 2

0

（時価総額上位50位、1ドル158.64円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 16.25 1289 58 4.71

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9518 278 3.01

8035 (TOELY) 東京エレク 137.00 43467 877 2.0

6

6857 (ATEYY) アドバンテスト 144.50 22923 433 1.9

3

8053 (SSUMY) 住友商事 39.35 6242 110 1.7

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.29 2088 -51 -2.3

8

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.10 1039 -1062 -50.5

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1705 -187.5 -9.9

1

8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 4125 -177 -4.1

1

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.59 1521 -41.5 -2.66



「米国株式市場概況」（15日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49442.44 前日比：292.81

始値：49201.10 高値：49581.18 安値：49201.10

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23530.02 前日比：58.27

始値：23693.97 高値：23721.11 安値：23502.18

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6944.47 前日比：17.87

始値：6969.46 高値：6979.34 安値：6937.93

年初来高値：6977.27 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.797％ 米10年国債 4.173％

米国株式市場は反発。ダウ平均は292.81ドル高の49442.44ドル、ナスダックは58.27

ポイント高の23530.02で取引を終了した。

国内の雇用関連指標含め良好な経済指標を受け景気見通しが改善し、寄り付き後、

上昇。さらに、金融のゴールドマンサックス（GS）やモルガン・スタンレー（MS）

の決算を好感した買いに加え、台湾セミ（TSMC）の決算が人工知能（AI）チップを

巡る楽観的見解を強め半導体が相場を一段と押し上げた。トランプ大統領がイラン

攻撃しないとタカ派色を弱め原油安も好感され終日堅調に推移し、終了。セクター

別では半導体・同製造装置、不動産管理・開発が上昇した一方、医薬品・バイオテ

クが下落した。

金融のゴールドマンサックス（GS）は第4四半期決算でトレーディングが好調で純利

益が前年比12％増と一株利益が予想を上回り、上昇。同業のモルガン・スタンレー

（MS）は第4四半期決算で、投資銀行部門が強く予想を上回る内容に上昇した。半導

体のエヌビディア（NVDA）や同業アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は強

いAI需要持続期待に、それぞれ上昇。PCメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）

やスポ―ツギャンブルプラットフォームを提供するドラフトキング（DKNG）はアナ

リストが投資判断を引き上げ、それぞれ上昇した。

米国は台湾は貿易協定に署名し、関税の引き下げと引き換えに米国内での半導体生

産拡大を目指す。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》