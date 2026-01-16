TORICO、イーサリアム190ETH追加取得、取得額1億円

■平均単価52万円で暗号資産投資を継続

TORICO<7138>(東証グロース)は1月15日、暗号資産投資事業の一環として、暗号資産イーサリアム(ETH)を追加取得したと発表した。今回の取得は同日付で実施し、取得数量は190.5629ETH、取得価額は1億円、平均取得単価は1ETH当たり52万4761円である。

今回の取得を含む同社のETH保有状況は、総取得数量811.6335ETH、総取得価額4億49202円となった。平均取得単価は1ETH当たり49万2894円で、ステーキングによる収入分も含めた数値である。暗号資産投資事業開始以降、段階的な取得を進めてきた点が特徴となっている。

今後については、2025年12月17日付で開示した株式会社Mint Townとの資本業務提携に基づき、暗号資産の単純保有にとどまらず、ステーキングなどの運用手法を組み合わせた活用を進める方針だ。暗号資産を収益獲得のための事業用資産として活用する「稼ぐトレジャリー」を掲げ、中長期的な企業価値向上を目指す。現時点で当期業績への影響は未定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

