イビデン、豊田自動織機へのTOBに全保有株を応募、特別利益441億円見込み

■1株1万8800円で276万株、応募後は保有ゼロ

イビデン<4062>(東証プライム)は1月15日、トヨタアセット準備が開始した豊田自動織機株式に対する公開買付けへ、保有する同社普通株式の全てを応募すると発表した。取締役会決議に代わる書面決議により決定したもので、政策保有株式の縮減方針に基づく対応である。

応募株式数は276万3000株で、応募後の保有株式数はゼロとなる。買付予定価格は1株1万8800円、売却予定総額は519億44百万円。公開買付け期間は1月15日から2月12日までの20営業日を予定する。

同社は、買付価格が市場価格を上回り経済合理性があると判断した。公開買付けが成立し全株を売却した場合、2026年3月期第4四半期に投資有価証券売却益441億71百万円を特別利益として計上する見込みで、創出資金は持続的成長に向けた戦略投資に充てる方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

