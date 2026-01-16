*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東邦亜鉛、プリモGHD、ベクトルなど

銘柄名<コード>15日終値⇒前日比

東宝＜9602＞ 8045 +197

26年2月期配当予想を上方修正。1対5の株式分割も発表。

エスフーズ＜2292＞ 3055 +286

26年2月期利益予想を上方修正。

プリモGHD＜367A＞ 2245 +207

第1四半期営業利益67.7％増。

ジーデップアドバンス＜5885＞ 3120 +211

上期営業利益が23.1％増。第1四半期の5.3％減から増益に転じる。

フィルカンパニー＜3267＞ 1095 +52

営業利益が前期38.8％増・今期35.9％増予想。

VRAIN＜135A＞ 3040 -310

第3四半期累計の営業利益59.9％減。

東邦亜鉛＜5707＞ 2059 +400

銀価格が連日の高値更新で。

ベクトル＜6058＞ 1580 +300

9-11月期も大幅増益基調が継続。

冨士ダイス＜6167＞ 1340 +230

14日からレアアース関連として関心高まる状況に。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 3130 +500

レアアース不使用製品への需要シフト期待が継続。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 7370 +1000

レアアース関連の代表格として上値追いが続く。

日本ヒューム＜5262＞ 1807 +273

国策関連銘柄として14日から人気再燃の格好に。

Sansan＜4443＞ 1976 +293

9-11月期業績は市場予想を大きく上振れ。

良品計画＜7453＞ 3234 +340.5

第1四半期営業利益はコンセンサス大きく上振れ。

FPパートナー＜7388＞ 2345 +215

今期2ケタ増益見通しや自社株買いで。

マニー＜7730＞ 1605 +116

第1四半期増益決算でコンセンサス上振れ。

ユニチカ＜3103＞ 399 +20

レアアース関連の低位株として短期資金の値幅取り商いが続く。

マネーフォワード＜3994＞ 5186 +611

調整後EBITDAはレンジ予想上限上回る着地に。

日鉄鉱業＜1515＞ 3155 +217

非鉄市況の上昇が引き続きはやされる形に。

ヨシムラフード＜2884＞ 801 +80

通期業績上方修正で過度な警戒感後退。

JX金属<5016> 2559 +122.5

14日にはシティグループ証券が新規に買い推奨。

大同特殊鋼<5471> 2165 +74

レアアース使わない磁石開発企業として関心が続く。

日本板硝子<5202> 639 +44

14日の大幅安を受けて押し目買いが優勢に。

霞ヶ関キャピタル<3498> 8140 +580

第1四半期好決算から見直しの動きが続く。

レノバ<9519> 726 +44

14日に25日線を突破しリバウンド期待。

豊田自動織機<6201> 19150 +1125

トヨタグループによるTOB価格引き上げが発表。

サイゼリヤ<7581> 6310 +310

第1四半期は既存店売上好調で円安の悪影響をカバー。

野村マイクロ・サイエンス<6254> 3485 +265

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

ブイキューブ<3681> 160 +11

スピード調整一巡感からの押し目買い。

ベイカレント<6532> 7203 +435

14日発表の好決算をポジティブ視の動き先行。

アルコニックス<3036> 2962 +112

非鉄商社として関心が続く格好に。

SHIFT<3697> 871.3 -81.4

第1四半期の2ケタ減益決算をマイナス視。

エスプール<2471> 263 -14

前期業績の下振れ着地を嫌気。

不二越<6474> 5160 -300

14日に決算受けて急伸の反動安。

大黒天物産<2791> 5340 -210

通期営業益下方修正で一転減益に。

ホシザキ<6465> 5150 -275

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。《CS》