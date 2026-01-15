*15:56JST 月15日本国債市場：債券先物は132円04銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付132円10銭 高値132円28銭 安値131円99銭 引け132円04銭

2年 1.169％

5年 1.592％

10年 2.150％

20年 3.119％



15日の債券先物3月限は132円10銭で取引を開始し、132円04銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.52％、10年債は4.14％、30年債は4.79％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.81％、英国債は4.33％、オーストラリア10年債は4.68％、NZ10年債は4.38％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・11月国内総生産（10月：前月比－0.1％）

・16：00 英・11月鉱工業生産（10月：前月比＋1.1％）

・16：00 英・11月商品貿易収支（10月：－225.42億ポンド）

・19：00 ユーロ圏・11月鉱工業生産（10月：前月比＋0.8％）

・19：00 ユーロ圏・11月貿易収支（10月：＋184億ユーロ）

・22：30 米・前週分新規失業保険申請件数（前回：20.8万件）

・22：30 米・1月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：-2.9）

・22：30 米・1月NY連銀製造業景気指数（予想：1.0）

・06：00 米・11月長期TICフロー（10月：＋175億ドル）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》