グローバルスタイル　バリュエーションレポート：レーティング_Buy　目標株価2,604円で75％の上値余地

グローバルスタイル＜7126＞

国内アパレル市場が伸び悩む中で、オーダースーツは注目される成長セグメントであり、同社の新規出店および業績も安定成長感を増している。中期経営計画は発表されていないが、年3店舗程度の新規出店を前提に、2029年7月期までの営業利益CAGR（2026年7月期のフィスコ予想数値と比較）は+14%と予想し、今後1年程度の目標株価を2,604円とした。

■業績概況/中期経営計画の進捗状況

オーダースーツ市場では、価格と品質のバランスが重視され、同社の提供価値が引き続き支持される環境にある。インバウンド需要においても、比較的安価で高品質なスーツを提供できる点が競争力、郊外型店舗の拡大も中期成長に寄与しよう。



■直近決算

・概要

2026年7月期1Q決算は、通期予想の売上高12,588百万円（前期比9.8%増）、営業利益850百万円（同6.0%増）に対して順調な推移。新規出店となった「GINZA Global Style COMFORT 吉祥寺店」は好調なスタート。1Q末店舗数は40。

・当社アナリストのコメント

インバウンド需要、マーケティング施策である「ガチスーツ（会社のプレゼンやプロポーズ、結婚式などの「勝負時（ガチ）」の場面で着用するスーツ）」動画の再生数がショートドラマで1,000万超えなどが特筆事項。今期予想の達成に向けて順調。

■中期経営計画

・概要

未発表。

・当社アナリストのコメント

都市型だけでなく郊外型店舗の拡大も見え始めており、中期的な業績拡大フェーズ入りと想定される。年3～5店舗ペースで新規出店が続こう。



■投資のポイント

・強み/競争力の源泉

オーダーでありながら価格競争力を両立。受注生産と分業体制による効率的なサプライチェーンで高コスト構造が抑制され、豊富な生地バリエーションや複数価格帯の業態展開で若年層からハイクラス層まで幅広い顧客層をカバーできる点も特徴。

・株価のアップサイド要因/変化の兆し

レディスオーダーやオンラインサービスが新たな成長ドライバー。足元の競争優位性を堅持しながら事業の厚みと広がりを高めていく、バランスの取れた成長戦略を有する。

・株主還元

配当性向は20%前後となっているが、利益の積み上がりでROEが低下傾向にあり、配当戦略見直しの可能性はあると考える。

（執筆：フィスコアナリスト 山本 泰三）《HM》