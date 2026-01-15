*14:25JST トリプルアイズ---1Qは営業利益黒字転換、主力のAIソリューション事業が過去最高売上・営業利益に

トリプルアイズ＜5026＞は14日、2026年8月期第1四半期（25年9月-11月）連結決算（IFRS）を発表した。売上収益が前年同期比5.4%増の14.21億円、営業利益が0.61億円（前年同期は0.54億円の損失）、税引前利益が0.52億円（同0.64億円の損失）、親会社の所有者に帰属する四半期利益が0.29億円（同0.45億円の損失）となった。

AIソリューション事業の売上高は12.25億円(前年同期比2.1％増)、セグメント利益は0.64億円(前年同期比7.1％増)となった。AIインテグレーションにおいては、商流の見直しやエンジニア単価の上昇施策が奏功し、社員1人当たり月平均売上高は前年同四半期の1,221千円から当第1四半期は1,532千円へと大幅に増加した。また、ビジネスパートナー粗利率も同12.5％から15.9％へと上昇基調にある。AIプロダクトは、顔認証勤怠アプリ「アルろく for LINE WORKS」が順調に導入数を伸ばしている。エンジニアリングは、エンジニア人数減がほぼ収束し、現在では新卒・中途採用を強化するフェーズへと移行している。前期第4四半期以降、案件増により請負工数が増加傾向にあり、当第1四半期の利益水準は回復した。

GPUサーバー事業の売上収益は1.99億円(前年同期比31.4％増)、セグメント損失は0.02億円(前年同期は1.14億円の損失)となった。生成AI開発用途向けの高性能GPUサーバーの販売が好調に推移した。インフラ面では、米国アーカンソー州のデータセンターが稼働を開始した。これにより管理原価の削減が実現できたほか、今後はより大型案件への対応が可能となり、競争力が向上している。

2026年8月期通期の連結業績予想については、売上収益が58.37億円、営業利益が0.81億円、親会社株主の所有者に帰属する当期利益は0.36億円とする期初計画を据え置いている。《NH》