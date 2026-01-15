*14:22JST システムサポートホールディングス---ECサイト事業者向け生成AIソリューション「GEN-STEP」を提供開始

システムサポートホールディングス＜4396＞は8日、子会社であるシステムサポートがGoogle Cloudの最先端AI技術を活用したECサイト事業者向け生成AIソリューション「GEN-STEP」の提供を開始したことを発表した。

このソリューションにより、ECサイトで必要な商品画像、動画、説明文を生成し、制作コストとリードタイムの削減が可能となる。

「GEN-STEP」は、ECコンテンツ制作の「撮影」と「原稿作成」の工程を代行する生成AIソリューション。AIがコンテンツを生成することで、専門知識がなくてもECサイト用の高品質な商品画像や動画、説明文を迅速に作成できる。これにより、商品コンテンツ制作の効率化が実現し、EC事業者の業務負荷が軽減される。

この生成AIソリューションは、特にアパレル分野での物撮りやモデルを起用した撮影、動画制作などにおいて大きな効果を発揮し、ECサイトの成長をサポートする。《NH》