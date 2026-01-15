関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ユシロ、インターライフなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月15日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7523＞ アールビバン 300 11419.24 -95.10% -0.0104%
＜2090＞ NZAM米7H 120 39252.296 -97.43% 0.0019%
＜180A＞ GX超長米 987920 11378.143 325.87% 0.0026%
＜5287＞ イトーヨーギョ 641900 60689.02 285.66% 0.2645%
＜2568＞ 上場NSQ 80953 70966.3 249.42% -0.0136%
＜7859＞ アルメディオ 4943900 99303.94 270.67% 0.0718%
＜6058＞ ベクトル 1277100 367705.16 201.81% 0.2343%
＜6201＞ 豊田織機 2459800 7870582.5 204.10% 0.0593%
＜5698＞ エンビプロH 6618500 850247.3 213.18% 0.147%
＜367A＞ プリモGHD 680200 242981.9 194.24% 0.0907%
＜7373＞ アイドマHD 340800 187903.6 161.07% -0.2173%
＜3954＞ PAXXS 6600 4465.7 150.46% 0.0292%
＜3189＞ ANAP 1456400 104508.64 174.51% 0.1204%
＜5574＞ ABEJA 610000 414635.58 168.75% 0.1369%
＜7388＞ FPパートナー 464300 194740.94 185.27% 0.0967%
＜339A＞ プログレス 283100 60342.74 197.52% 0.2382%
＜5013＞ ユシロ 130000 88660.4 173.68% 0.1008%
＜1844＞ 大盛工業 1451400 240676.26 136.30% 0.1763%
＜5527＞ propetec 636700 93130.9 159.57% -0.0924%
＜2884＞ ヨシムラフード 577900 91787.38 167.30% 0.1067%
<2471> エスプール 1658900 96398.86 159.04% -0.0577%
<4978> リプロセル 2769100 82505.26 179.08% 0.1089%
<3558> ジェイドG 416900 134868.76 163.46% 0.1158%
<1418> インターライフ 445700 72023.08 148.40% -0.0903%
<5243> note 5216400 2253357.24 183.99% 0.181%
<135A> VRAIN 387900 293319 147.64% -0.094%
<7776> セルシード 6499900 561507.94 140.22% 0.075%
<2080> PBR1倍割 121149 63727.66 120.39% 0.0092%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
