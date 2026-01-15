ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ユシロ、インターライフなどがランクイン

2026年1月15日 14:14

記事提供元：フィスコ

*14:14JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユシロ、インターライフなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月15日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7523＞ アールビバン　　　 　300 　11419.24　 -95.10% -0.0104%
＜2090＞ NZAM米7H　　 　120 　39252.296　 -97.43% 0.0019%
＜180A＞ GX超長米　　　　 　987920 　11378.143　 325.87% 0.0026%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　 　641900 　60689.02　 285.66% 0.2645%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　80953 　70966.3　 249.42% -0.0136%
＜7859＞ アルメディオ　　　 　4943900 　99303.94　 270.67% 0.0718%
＜6058＞ ベクトル　　　　　 　1277100 　367705.16　 201.81% 0.2343%
＜6201＞ 豊田織機　　　　　 　2459800 　7870582.5　 204.10% 0.0593%
＜5698＞ エンビプロH　　　 　6618500 　850247.3　 213.18% 0.147%
＜367A＞ プリモGHD　　　 　680200 　242981.9　 194.24% 0.0907%
＜7373＞ アイドマHD　　　 　340800 　187903.6　 161.07% -0.2173%
＜3954＞ PAXXS　　　　 　6600 　4465.7　 150.46% 0.0292%
＜3189＞ ANAP　　　　　 　1456400 　104508.64　 174.51% 0.1204%
＜5574＞ ABEJA　　　　 　610000 　414635.58　 168.75% 0.1369%
＜7388＞ FPパートナー　　 　464300 　194740.94　 185.27% 0.0967%
＜339A＞ プログレス　　　　 　283100 　60342.74　 197.52% 0.2382%
＜5013＞ ユシロ　　　　　　 　130000 　88660.4　 173.68% 0.1008%
＜1844＞ 大盛工業　　　　　 　1451400 　240676.26　 136.30% 0.1763%
＜5527＞ propetec　 　636700 　93130.9　 159.57% -0.0924%
＜2884＞ ヨシムラフード　　 　577900 　91787.38　 167.30% 0.1067%
<2471> エスプール　　　　 　1658900 　96398.86　 159.04% -0.0577%
<4978> リプロセル　　　　 　2769100 　82505.26　 179.08% 0.1089%
<3558> ジェイドG　　　　 　416900 　134868.76　 163.46% 0.1158%
<1418> インターライフ　　 　445700 　72023.08　 148.40% -0.0903%
<5243> note　　　　　 　5216400 　2253357.24　 183.99% 0.181%
<135A> VRAIN　　　　 　387900 　293319　 147.64% -0.094%
<7776> セルシード　　　　 　6499900 　561507.94　 140.22% 0.075%
<2080> PBR1倍割　　　 　121149 　63727.66　 120.39% 0.0092%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

